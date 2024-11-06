Herkesin konuştuğu Dubai çikolatası için uzmanından uyarı: Kanser riskini artırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu'nun, son zamanların furyası Dubai çikolatasıyla ilgili yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Çakaloğlu, Dubai çikolatasının içinde bulunan maddelerin 'sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve kalp kanseri riskini artırdığını belirtti.





Dubai çikolatasının merdiven altı üretimi konusunda uyaran Biruni Üniversite Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gamze Çakaloğlu, son günlerde gündemden düşmeyen Dubai çikolatasında kullanıldığı iddia edilen Antep fıstığında 'küf ve aflatoksin'nın insan vücuduna vereceği zararları sıraladı.





'KRONİK MARUZİYET İSE KARACİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRIR'

Halktv'de yer alan habere göre gıda mühendisleri, Dubai çikolatasında kullanılan fıstıkların mutlaka 'boz yastık' olması gerektiğinin altını çizen Çakaloğlu aflatoksinin Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi küf türleri tarafından üretilen toksik bir sıvı olduğunu söyledi. Bakteriler üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğunu aktaran Diyetisyen Çakaloğlu, 'küf' ve 'aflatoksin'in sağlık üzerinde yaratacağı hastalıkları şöyle sıraladı





“Aflatoksin maruziyeti, akut ve kronik zehirlenmelere yol açabilir. Akut durumdaki komplikasyon, sarılık, sindirim sistemi rahatsızlıkları ve ölüme kadar varabilen sonuçlar ortaya çıkabilir. Kronik maruziyet ise kalp kanseri riskini arttırır, hepatosellüler karsinom rol oynar. Bunun yanı sıra, aflatoksin sistemi sistemi baskı yaparak duruma karşı vücut direncini gösterir. Büyüme geriliği ve beslenme yetersizliği gibi bakımlara da yol açar. Küfler ise toksik etkilerin yanı sıra değişira, astım ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonuna neden olur. Bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ciddi iklim riskleri oluşturur.”





'TÜKETİCİLER İSE ÜRÜNLERİNİN GÖRÜNÜMÜNÜ VE KOKUSUNU İNCELEMELİ'

Antep fıstığı gibi kuruyemişlerde küf ve aflatoksin oluşumunun engellenmesi için doğru hasat, kurutma, depolama ve işleme yöntemlerinin önemine dikkat çeken Çakaloğlu, “Fıstıkların nemli ortamdan uzak bozulma, uygun sıcaklık ve nem koşullarında saklanması gerekiyor. Tüketiciler ise bozulma ve satış incelemeleri yapıyorlar. Küflü veya garip kokulu yastıkları tüketmemeliler” dedi.