Sır gibi saklanıyordu, bakan ifşa etti!

Belçika'da bütçe ve tüketicinin korunmasından sorumlu devlet bakanı Eva De Blekeer tarafından Twitter'da ifşa edilen listeye göre en ucuz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Oxford-AstraZeneca firmasına ait. En pahalısı ise Moderna'nın Covid-19 aşısı olacak.





Bakan De Blekeer, muhalefete mensup bir milletvekilinin hükûmetin, Koronavirüs aşılarının maliyetini nasıl karşılayacağına dair soru ve eleştirileri üzerine şahsi Twitter hesabında ayrıntılı bir tablo yayımladı.





FİRMA, AŞI ADEDİ VE BİRİM FİYATLARI TEK TEK İFŞA ETTİ





Tabloda, Belçika'nın almayı planladığı Koronavirüs aşılarının adedi, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma uyarınca doz başına ödenecek birim fiyatı ve toplam maliyeti yer aldı. Belçika 33,5 milyon doz aşı için, toplam 279 milyon 120 bin 190 euro ödeyecek.





Belçikalı bakan, kısa bir süre sonra danışmanlarının durumu fark edip uyarması üzerine Twitter mesajını sildi. Ancak kamu yayıncısı VRT muhabirinin de aralarında bulunduğu bazı Twitter kullanıcıları mesajın ekran görüntüsünü alarak, kamuoyu ile paylaştı.





Ev De Bleeker'in yayınladığı tabloya göre, AB Komisyonu'nun yaptığı anlaşma gereği, birlik üyesi tüm ülkeler için geçerli olan Koronavirüs aşısı fiyatları önemli ölçüde farklılık gösteriyor.





EN UCUZ AŞIYA DOZ BAŞINA 1,78 EURO ÖDENECEK





En ucuz ürün, doz başına 1,78 euro ödenen AstaZenaca'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşı. AstraZeneca aşının dünyadaki bütün insanlara ulaşabilmesi için fiyatını düşük tuttuğunu açıklamıştı.





Sanofi-GSK'nın aşısı en ucuz ikinci aşı. Avrupa ülkeleri bu ürüne doz başına 7,56 euro ödeyecek.





Janssen&Janssen (J&J) tarafından üretilen aşının doz fiyatı ise, 8,50 euro olarak belirlendi. Bunu doz başına 10 euro ile Curevac aşısı takip ediyor.





BIONTECH AŞISININ FİYATI 12 EURO





Türkiye kökenli bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in başında bulunduğu Almanya merkezli BioNTech ile Pfizer'in ortaklaşa geliştirdiği aşının, Avrupa ülkeleri için belirlenen doz başına fiyatı 12 euro.





İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kullanımına izin verilen Pfizer-BioNTech aşısının, gelecek hafta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından da onaylanması bekleniyor.





AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 27 Aralık'tan itibaren üye ülkelerin Koronavirüs aşısını uygulamaya başlayacağını belirtti.





BBC Türkçe'nin haberine göre en pahalı aşı ise, Moderna tarafından geliştirilen ve EMA'ya şartlı pazarlama izni müracaatında bulunulan aşı. Avrupa ülkeleri, Moderna aşısına doz başına 18 euro ödeyecek.





Şu an EMA tarafından incelenen Moderna aşısına da en geç 12 Ocak 2021'e kadar Avrupa'da şartlı pazarlama izni verilmesi bekleniyor.