Samanyolu Haber /Ekonomi / Herkesin merak ettiği soruyu O yanıtladı: Kur farkı kime, nasıl ödenecek? /21 Aralık 2021 07:56

Herkesin merak ettiği soruyu O yanıtladı: Kur farkı kime, nasıl ödenecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam kabine sonrası yapılan açıklama doların sert düşmesine neden oldu.

SHABER3.COM

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dün akşam kabine sonrası yapılan açıklama dolarda sert düşüşe neden olurken, parasını bankalarda Türk lirası olarak değerlendirenlere verilecek kur farkı tartışma konusu oldu.

Paramedya’nın haberine göre bir kamu bankası üst düzey yetkilisi,  bu konuda uzun süredir çalışma yapıldığını belirtti.

"KUR FARKI KADEMELİ OLARAK ÖDENECEK"

Banka yetkilisi, kur farkı ödemesi için öncelikle vade şartının bulunacağını belirterek, detayları şöyle anlattı:

“Öncelikle vade söz konusu olacak. Kur farkı kademeli olarak ödenecek. 6 ve 12 ay parasını TL mevduatta tutan tasarruflar sahiplerine kısmi ödeme yapılacak. Henüz oran belli değil ancak örnek vermek gerekirse 6 ay vadelide parasını tutan kişi kur farkının yüzde 50’sini alacak. 1 yıl tutan ise farkın yüzde 100’nü ve aynı zamanda mevduattan kazandığı faizi alacak.”

HAZİNENİN KASASINDAN YANİ GARİBAN HALKIN ÖDEDİĞİ VERGİLERDEN ÖDEYECEK

Yine ilk çalışmalara göre, olası kur farkını banka sistemlerinde yapılacak bir çalışma ile sistem otomatik olarak atayacak. Yani vergi keser gibi ortaya çıkacak rakam, Hazine tarafından fark aktarılacak. Sistemdeki düzenlemenin ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Herkesin merak ettiği soruyu O yanıtladı: Kur farkı... Sonraki Haber >>

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

'Gelecekle ilgili umudunuz var mı?' diye sorulan gencin cevabı yürekleri sızlattı

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kılıçdaroğlu'dan Hülya Avşar'a tepki

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Kaza yapan kamyonun kasasından 80 Afgan çıktı

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'dan ses teknikerine tokat

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

Erdoğan bunu duymasın! 5'li çete bakın ne yapmış

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

73 yaşındaki teyze: Pazarda kalanları topluyor

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:58:33