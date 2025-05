Herkul ve Kestane Kampı

Geçtiğimiz günlerde, Muhterem Hocamızın 25 yıl boyunca ikamet ettiği Amerika’daki Kestane Kampı’nı ve kampta bulunan kabr-i şeriflerini ziyaret etme fırsatı buldum. Bu vesileyle, kampın üstlendiği misyonu ve Hocaefendi’nin ruhunun ufkuna yürümesinin ardından bu misyonun nasıl devam ettiğini bir defa daha müşahede etme imkânı elde ettim. Bu yazıda, bu gözlemlerimden sadece bir yönünü sizlerle paylaşmak istiyorum.



Dünyanın dört bir yanından hâlâ akın akın gelen ziyaretçiler, hafta sonlarını değerlendirmek ya da tatil aralıklarını fırsata çevirmek isteyen her yaştan gençler, kampın salon ve bahçelerini dolduruyor. Aslında kampta şahit olduğum bu manzara, tüm dünyadaki gönüllüler hareketinin kamp bünyesindeki bir tezahürü… Dünyanın çeşitli yerlerinde Hizmet gönüllülerinin aynı heyecan ve canlılığı sergilediği de aşikâr. İşte burada bir hakkı teslim etmek gerektiğini düşündüm. Bu heyecan ve canlılığın diri kalmasındaki en büyük pay sahiplerinden birisi de yirmi küsür yıldır Muhterem Hocamızın ve Hizmetimizin sesi soluğu ve dolayısıyla hizmet insanımız için ana beslenme kaynağı haline gelmiş Herkul.org'tur.



Muhterem Hocamızın Amerika'yı teşrif ettiği yıllarla hemen hemen aynı dönemde kurulan Herkul sitesi, Hizmet Hareketi içinde dünyaya açılan bir pencere olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Kampta bulunduğum süre zarfında, bir fırsat bulup Herkul’un çalışma ofisini ziyaret ettim. Muhterem Hocamızın rahle-i tedrisinden geçmiş bu arkadaşlarımız, büyük bir heyecanla bugüne kadar neler yaptıklarını ve gelecekte Herkul adına hangi hedeflere ulaşmak istediklerini anlattılar. Doğrusu Herkul sitesinin, Hizmet’imize yönelik merakları gidermek adına resmî bir muhataplık üstlendiğini görmek beni son derece mutlu etti. Özellikle bütün içeriklerin, alanında uzman geniş bir kadro tarafından, meşveretin esas olduğu bir sistem ile yayına hazırlanıyor olması son derece kıymetliydi.





Sırtındaki yükünü hafif tut, çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp. Amelinde ihlâslı ol, zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabb’in senin yapıp ettiklerinden de haberdardır."



Bu hadis-i şerifte ifade edilen düstur doğrultusunda, Herkul.org sitesi de yakın zamanda web sayfasını ve uygulamasını yenilemiş, tüm sohbet, vaaz, dua ve yazıları tek çatı altında toplamış, farklı dilleri de bünyesinde barındırarak Medresetüzzehra misali, bütün Hizmet gönüllülerinin ulaşabileceği kapsamlı bir kaynak ve bir hazine hâline gelmiştir.



Eğer bu çağa ayak uydurulmaz, genç neslin beklenti ve ihtiyaçları göz ardı edilirse, geminin gelecek limanına ulaşması mümkün olmayacaktır. İşte bu noktada Herkul’un, gerekli revizyonları yaparak dijital dünyada varlığını güçlendirmesi ve geleceğe yelken açması son derece önemlidir.



Bu sebeple, Herkul sitesinin üstlendiği misyon büyük bir anlam taşımaktadır. Doğru bilgiye ulaşmak, güvenilir kaynaklardan beslenmek ve ortak meşveretle hareket etmek her zamankinden daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir.



Sen hak ile meşgul olmazsan, bâtıl gelip seni meşgul eder" sözü de bu noktada oldukça kıymetlidir.



Günümüzde sosyal medyada vakit geçirmeyen insan neredeyse yok gibidir. Böyle bir ortamda insanları hak ile meşgul etmek, sohbet-i cânâna yönlendirmek çok kıymetlidir. Herkul sitesi de, bu boşluğu doldurma ve içerik üretme çabalarını artırarak sürdürmektedir. Geçmişte, insanlar Muhterem Hocamızın vaaz ettiği camilere götürülür, bir takım olumsuzluklara maruz kalmamaları adına sohbet ortamları oluşturulurdu. Şimdi ise bu süreç çevrimiçi platformlara taşınmış durumda. Gencinden yaşlısına herkes dijital dünyanın rüzgârından etkilenirken, bu rüzgârı ulvî bir rotaya çevirmek ve bu yönde gayret göstermek, Hizmet açısından büyük bir öneme sahiptir. Herkul.org bu sarp yokuşları tırmanırken, oksijenin azaldığı ve bakışların bulanıklaştığı bu atmosferde, mânevî oksijen seraları oluşturmak, dua halkalarıyla kalbi beslemek gibi çeşitli uygulamalarla bu manevi dumanı dağıtmayı hedeflemektedir.





Belki kendi amellerimize birtakım eksiklikler karışmış, tam anlamıyla kendimizi verememiş olabiliriz. Ancak geniş bir dairenin bir parçası olarak, içinde bulunduğumuz ortamda bir ya da birkaç kişinin ihlâs ve samimiyeti bizler için de kurtuluş vesilesi olabilir. İşte Herkul’da yürütülen bu ortak meşveret, Muhterem Hocamızın manevi mirasının tüm yönleriyle insanlığa ulaştırılmasına yönelik bir çabadır.



Yedi kıtaya yayılan, dünyanın dört bir yanında dostlarımızın bulunduğu bu hareket içinde, ortak bir beslenme kaynağına sahip olmak büyük bir önem taşımaktadır. Hocaefendi’nin şu sözleri de bu hakikati pekiştirmektedir: "Aynı memeden süt emmeyenler bizi anlayamazlar." Bu cümle, aynı mefkûreyi paylaşan herkes için büyük bir anlam ifade etmektedir.