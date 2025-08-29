Samanyolu Haber /Gündem / 'Herşeye TİK TOK Gazzeye gelince TIK YOK' /29 Ağustos 2025 19:01

'Herşeye TİK TOK Gazzeye gelince TIK YOK'

TBMM'deki Gazze özel oturumunda konuşan CHP lideri Özgür Özel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidanı hedef aldı: "Amerika'ya tık yok, Türkiye'de TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alır."

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail’in Filistin’e saldırıları ve bölgedeki güncel durumu görüşmek üzere olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu. (Fotoğraf: Alp Eren Kaya)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) toplanan Gazze özel toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a yüklendi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırgan politikalarının ardından resmen işgâle de başlaması Türk siyasetinde geniş yer buluyor. İktidarın özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze açıklamalarına sessiz kalmasını eleştiren CHP, TBMM’de Gazze konulu özel buluşma yapılmasını teklif etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze’de yaşanan son gelişmelerle ilgili olağanüstü toplanan Meclis’te konuştu. Özel konuşmasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a özel yer ayırdı.

CHP ÇAĞRIDA BULUNDU

Özgür Özel’in konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

“Meclis’ten uzaklaşmak siyasetin milletle bağını koparır. Meclis’e yaklaşmak millete yakınlaşmaktır. Bu anlayışla CHP 9 siyasi partinin uygun görüşleri, ortak imzalarıyla ve tüm muhalefet partilerinin olumlu bakmasıyla İsrail’in Filistin’deki soykırıma varan katliamlarını görüşmek üzere Meclis’in toplanması için çağrıda bulunmuştur. Bugün burada milletimizin ortak iradesini ve vicdanını temsil eden kararların alınmasını temenni ediyorum.

8 Ekim 2023’ten bu yana tam 691 gün geçti. İsrail 691 gündür Filistin’de katliam yapıyor soykırım yapıyor.”

‘TİKTOK VİDEOLARIYLA MEŞGÛL OLMAYACAK’

“Bizim üzerine titrediğimiz bakanlıklardan bir tanesidir Dışişleri Bakanlığı ama Bakan algı ile olguyu yer değiştirmeye çalışmayacak. Dışişleri Bakanı Kurtlar Vadisi müzikleriyle kendini derin devlet adamı gibi gösteren bir takım TikTok videolarıyla meşgul olmayacak.

Amerika’ya tık yok, Türkiye’de TikTok anlayışıyla siyaset yapıyorsa hak ettiği dilden cevap alır.”
20:43:10