Samanyolu Haber /Spor / Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta golcü krizi /23 Nisan 2021 23:07

Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi Beşiktaş'ta golcü krizi

Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacağı maç öncesinde golcü oyuncu Cyle Larin sakatlığı nedeniyle forma giyemeyebileceği haberi geldi. Sakatlıkları nedeniyle diğer forvetler Cenk Tosun ve Aboubakar'dan da yararlanamayan Beşiktaş'ta golcü sorunu yaşanıyor.

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Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'a, Cyle Larin'den kötü haber geldi. Sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Kanadalı golcü, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "Futbolcumuz Cyle Larin'in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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