Samanyolu Haber /Gündem / Hesabı kapatılan İmamoğlu'nun ilk mesajını Özgür Özel paylaştı /08 Mayıs 2025 20:42

Hesabı kapatılan İmamoğlu'nun ilk mesajını Özgür Özel paylaştı

CHP lideri Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun mesajını #İmamoğluHerYerde hastagi ile paylaştı. İmamoğlu paylaşımında 'Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var' ifadesini kullandı.

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Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun resmi X hesabının erişime engellenmesinin ardından Özgür Özel #İmamoğluHerYerde hastagi ile Ekrem İmamoğlu'nun mesajını paylaştı.

İmamoğlu paylaşımında 'Ben rakibinden bu kadar korkan, kontrolünü kaybeden ve panikle aynı anda bütün tuşlara basan başka siyasetçi ne gördüm ne duydum. Beni hapse de atsan, sosyal medya hesaplarımı da engellesen unuttuğun bir şey var; bu ülkede milyonlarca Ekrem var' ifadesini kullandı.

Mansur Yavaş da bu metni sosyal medya hesabından paylaştı.
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