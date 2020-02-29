Hesap işletim ücretleri kaldırılıyor

İşte 1 Mart 2020’den itibaren düzenlemeye gidilecek banka hesap işletim ücretleriyle ilgili detaylar…Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, banka ücret ve işlemlerine sınırlama getirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası hesap işletim ücretinin de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Ancak düzenlemeler bireysel müşterileri değil, ticari müşterileri kapsamakta.







ÜCRETLER 51’E İNECEK





1 Mart’ta başlayacak uygulamada göre ticari müşterilerin ücret ve komisyonları yeniden düzenlendi. Ticari kredi için müşterilerden alınan 2 bin 100 adet ücret ve komisyon altında alınan ücretler 51’e inecek.





ÜCRET ALINAMAYACAK





Ayrıca düzenlemeyle ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Bankalar, ticari işletmelerden kiralık kasa ziyaretine ilişkin ücret alamayacak.