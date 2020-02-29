Samanyolu Haber /Ekonomi / Hesap işletim ücretleri kaldırılıyor /29 Şubat 2020 17:21

Hesap işletim ücretleri kaldırılıyor

Banka ücret ve işlemlerine sınırlama getirileceğine yönelik açıklamadan sonra vatandaşlar Bankalar hesap işletim ücreti alacak mı? Banka hesap işletim ücretleri kaldırıldı mı? Hesap işletim ücreti kaldırılması ne zaman uygulamaya girecek? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

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İşte 1 Mart 2020’den itibaren düzenlemeye gidilecek banka hesap işletim ücretleriyle ilgili detaylar…Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, banka ücret ve işlemlerine sınırlama getirileceğini açıkladı. Bu açıklama sonrası hesap işletim ücretinin de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak konusu oldu. Ancak düzenlemeler bireysel müşterileri değil, ticari müşterileri kapsamakta.

ÜCRETLER 51’E İNECEK

1 Mart’ta başlayacak uygulamada göre ticari müşterilerin ücret ve komisyonları yeniden düzenlendi. Ticari kredi için müşterilerden alınan 2 bin 100 adet ücret ve komisyon altında alınan ücretler 51’e inecek.

ÜCRET ALINAMAYACAK

Ayrıca düzenlemeyle ticari müşterilerden alınan hesap işletim ücreti ve hesap açılış ücreti de kaldırıldı. Bankalar, ticari işletmelerden kiralık kasa ziyaretine ilişkin ücret alamayacak. 
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