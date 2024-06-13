Hesaplar değişti! Milyonlarca emeklinin merak ettiği yeni kök maaş tablosu

5. En düşük emekli maaşı için harekete geçilecek. Yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.





Emekli ve memur zammı 3 Temmuz Çarşamba günü de Haziran ayı enflasyonu açıklanınca kesinleşecek. Bu rakamla beraber 16 milyon emeklinin ve 4 milyon memurun alacağı maaşlar belli olacak.





Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre; Haziran ayı enflasyon beklentisi 2,56 olurken yine buradan hesapla Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.340,26'ya yükselmesi bekleniyor.





En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Temmuzda emekliye zam düzenlemesi, kök maaş tablosu ve taban aylıklarını değiştirecek.Milyonlarca emeklinin merak ettiği tablo şu şekilde verildi:Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.Öte yandan temmuzda 16 milyon emeklinin geliri kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesiyle artacak.1. 3 Temmuz 2024'te 6 aylık enflasyon rakamları kesinleşecek.2. SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli olacak.3. Memur ve memur emeklisi zam oranı enflasyon farkı ve yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ile hesaplanacak.4. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi için maaş zammı eşitleme formülü masaya gelecek.Veriler gösteriyor ki Ocak-Haziran dönemi 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,86 olacak. Yani kabaca enflasyonun yüzde 26 bandında olacağı hesaplanıyor.Sabah'ta yer alan habere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Ancak öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi.Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.