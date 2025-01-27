'Heybedeki turp' İmamoğlu'nun iddiaları hakkında konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de "Turpun Büyüğü" başlıklı bir konuşma yaptı.





Ekrem İmamoğlu, "heybedeki turpun büyüğünü açıklıyorum" diyerek, CHP’li belediyelerle ilgili soruşturmalarda sürekli olarak aynı kişinin, bilirkişi olarak atandığını ve bu ismin aleyhte raporlar hazırladığını açıkladı.





İmamoğlu, konuşmasında sözkonusu bilirkişinin adını da "Heybedeki turpun adı Satılmış Büyükcanayakın. Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara. Satılmış Bey'e yeni sorumluluklar verildi" diyerek açık etti.





İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından gündem haline gelen Satılmış Büyükcanayakın'a ulaştı.





Büyükcanayakın iddiaları "Yalan konuşuyorsunuz. Ben sadece CHP davalarında değil, AK Parti, MHP belediyelerinde de bilirkişilik yaptım. Beni kimse bağlamaz. Kusura bakmayın" diyerek reddetti.





Başsavcıyla Çerkezköy'den bir tanışıklığı olup olmadığı sorusu üzerine de "Hiçbir işbirliği yaptığım savcıyla istişarem olmaz" dedi.





Büyükcanayakın, Pehlivan'ın "Siz normalde muhasebe görevlisiniz değil mi?" şeklindeki sorusu üzerine de "Yani muhasebe kökenli Memuriyet hayatımdan fonksiyonlu da yaptım. İhalelere katıldım. Muhasebecilik yaptım. Ben çok eski olduğum için 70 yılından beri de ticari hayatının içinde bulundum. Muhasebecilik de yaptım" ifadelerini kullandı.



