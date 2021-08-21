Samanyolu Haber /Gündem / Heybeliada’da orman yangını çıktı /21 Ağustos 2021 14:14

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada'da orman yangını çıktı. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.  İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Heybeliada'da  yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın ihbarı itfaiyeye saat 13.05'de geldi. Heybeliada İtfaiye Ekibi, Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Demir Sokak üzerinde bulunan ormanlık alandaki yangınla mücadeleye, söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.

DEKAN: TEK HELİKOPTER GELDİ

Yangının içinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Türker Kılıç, “Heybeliada'da yangın! Acil helikopter ya da yangın uçağı gerekli… Hızla ilerliyor. Hüseyin Rahmi Müzesi'nin orada, acil! Tek helikopter geldi… Yetersiz” ifadelerini kullanarak yangının söndürülmesi için yardım çağrısında bulundu.

OGM: 1 UÇAK, 3 HELİKOPTER

Heybeliada’da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07’de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10’da yapıldığı kaydedildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Heybeliada’da orman yangını çıktı Sonraki Haber >>

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Linç edileceğini anlayan hakem, sahada silah çekti

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum

Gurbetçi vicdanıyla konştu: Benim param burada 10 kat ediyor, bu insanlara üzülüyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:13:32