Heybeliada’da orman yangını çıktı

OGM: 1 UÇAK, 3 HELİKOPTER





Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.Heybeliada'da yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre yangın ihbarı itfaiyeye saat 13.05'de geldi. Heybeliada İtfaiye Ekibi, Kartal ve Maltepe itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Demir Sokak üzerinde bulunan ormanlık alandaki yangınla mücadeleye, söndürme helikopteri de havadan destek veriyor.Yangının içinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Türker Kılıç, “Heybeliada'da yangın! Acil helikopter ya da yangın uçağı gerekli… Hızla ilerliyor. Hüseyin Rahmi Müzesi'nin orada, acil! Tek helikopter geldi… Yetersiz” ifadelerini kullanarak yangının söndürülmesi için yardım çağrısında bulundu.Heybeliada’da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07’de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10’da yapıldığı kaydedildi. Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.