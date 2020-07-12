Heybeliada'da yangın!

İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki adalarından biri olan Heybeliada'da orman yangını çıktı.
Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Adanın üzerini İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nden de çıplak gözle görülebilecek kadar kesif duman bulutu kapladı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı açıklandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yangının Türkiye saati ile 19:45’te kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Çıkan yangın sebebiyle soruşturma başlatıldı. Ada vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.
BAKANDAN İLK AÇIKLAMA
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Heybeliada'daki yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personel sevk edildi." açıklamasında bulundu.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, "Acil' diyerek, “Bir haftada 3'üncü yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin." çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da belediye itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini duyurdu.
PEŞ PEŞE YANGINLAR ŞÜPHE UYANDIRDI
Orman Genel Müdürlüğü de yangının çıkış saatinin 17:33 olduğunu belirterek, ilk müdahalenin 17:36’da yapıldığını kaydetti.
Yangının rüzgârın etkisiyle büyüdüğü belirtildi. Önceki günlerde de Kınalıada'da yangın çıkmıştı.
Yangının 1971 yılında bakanlar kurulu kararı ile kapatılan Ruhban Okulu'nun hemen yakınındaki ormanlık alanda çıktığı bildiriliyor.
Okulda Ortodoks Hıristiyanların teologları yetiştiriliyordu.