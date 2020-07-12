Heybeliada'da yangın!

İstanbul'un Marmara Denizi'ndeki adalarından biri olan Heybeliada'da orman yangını çıktı.

Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale ediliyor. Adanın üzerini İstanbul, Yalova ve Kocaeli'nden de çıplak gözle görülebilecek kadar kesif duman bulutu kapladı.





YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI





Yangına karadan ve havadan ekipler tarafından müdahale edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı açıklandı.





İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yangının Türkiye saati ile 19:45’te kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.





Çıkan yangın sebebiyle soruşturma başlatıldı. Ada vapur ve tekne seferlerine kapatıldı.





BAKANDAN İLK AÇIKLAMA



