

Tanzaya'dan Amini herkesi Danimarka'daki Ümit Nağmeleri programına davet ediyor. Heyecanla beklenen gece başladı. duygu dolu naatlar, şiirler, türküler ve halk oyunları olacak. Programı canlı olarak bu linkten takip edebilirsiniz; youtu.be/c8UKCWvMBRY





Ümit Nağmeleri, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da izleyicilerin karşısına çıktı. Danimarka’da ilk kez sahne alacak Ümit Nağmeleri heyecanlı bir bekleyişe sebep oldu.





Ümit Nağmeleri'nin Danimarka programına Ishøj Musikteater salonu ev sahipliği yapıyor. Ümit Nağmeleri, izleyicilere unutulmaz bir resital sunacak.





Ümit Nağmeleri, Danimarka programında şiirler, şarkılar, dans gösterileri olacak. Tanzanya, Moldova, Endonezya, Arnavutluk, Tunus, Kenya ve Almanya’dan isimler yer alıyor.





Program saati

Kopenhag - 17.00

Berlin - 17:00

New York - 11:00 AM

İstanbul - 18:00



