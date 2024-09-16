Samanyolu Haber /Gündem / Heyelan hayatı felç etti, çok sayıda yol ulaşıma kapandı /16 Eylül 2024 23:33

Heyelan hayatı felç etti, çok sayıda yol ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan yağışların ardından oluşan heyelan ve taşkınlar, 32 köy yolunu ulaşıma kapadı. Öte yandan Arhavi'de sanayi sitesi ve bir öğrenci yurdu, taşkın riski sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Mahsur kalan bir kişi de AFAD tarafından kurtarıldı.

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Artvin’de öğle saatlerinde başlayıp zaman zaman şiddetlenen yağışlar, Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde taşkın ve heyelanlara neden oldu. Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle Arhavi’de 18, Borçka’da 8, Hopa’da ise 6 köy yolu kapandı.

Artvin İl Özel İdaresi, Karayolları ve yerel belediye ekipleri, yolları açmak ve hasarları onarmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.



SANAYİ SİTESİ VE ÖĞRENCİ YURDU BOŞALTILDI

Ayrıca Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak nedeniyle su seviyesi yükselen Kapisre Deresi çevresindeki sanayi sitesi ve bir öğrenci yurdu, taşkın riski sebebiyle tedbir amaçlı boşaltıldı.

MAHSUR KALAN BİR KİŞİ KURTARILDI

Hopa ilçesine bağlı Sundura Mahallesi’nde ise derenin taşması sonucu çay toplarken mahsur kalan 56 yaşındaki Bedriye Yarar, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.



VALİDEN AÇIKLAMA

Yaşanan olaylar sonrası Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Arhavi’de incelemelerde bulunarak Kapisre Deresi’ndeki durumu yerinde değerlendirdi ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Ünsal, bölgede tüm güvenlik önlemlerinin alındığını belirterek, “Ekiplerimiz, halkımızın güvenliği için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Yeni yağış ve taşkın risklerine karşı tüm birimlerimiz hazır durumda.” dedi.
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