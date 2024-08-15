Samanyolu Haber /Ekonomi / HGS ücretlerine yüzde 40 zam geldi: Pazartesi başlıyor /15 Ağustos 2024 13:39

HGS ücretlerine yüzde 40 zam geldi: Pazartesi başlıyor

Zamlı HGS fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

SHABER3.COM

Gazete Duvar'da yer alan habere göre akaryakıt ve enerji tarifelerine gelen zam ve yüksek enflasyon, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tarifelerine de zammı beraberinde getirdi.

Bankacılık sektörü yetkililerinden alınan bilgilere göre; HGS'ye yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Bankalar bu hafta yeni ücret tarifesini müşterilerine kısa mesaj yoluyla iletecekler ve yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

HGS alt limit fiyatları en son 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye yükseltilmişti. Temmuz ayında köprü ve otoyol ücretlerine yapılan zamların ardından HGS limitlerinde güncelleme yapılması gerektiği belirtilmişti.

Yeni düzenlemeyle HGS üyelerinin otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Otomatik yükleme tutarının 245 TL'ye güncelleneceği belirtiliyor.
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