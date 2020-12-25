"Hiç beraat vermedi, esnafın malına çöktü, bebekli kadınlara acımadı"

Gazeteci Erk Acarer, Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın AYM üyeliğine seçilmesinden önce atanan, ‘Yeni Türkiye’nin raportörü’ dediği Uğur İrici’ye dikkat çekerek, “Bebekli kadınları cezaevine gönderdi, küçük esnafın mal varlıklarına el konulmasına ilişkin hükümlere imza attı” dedi. Askeri hakimlikten HSK’ya, oradan da AYM raportörlüğüne uzanan kariyere sahip yeni isim için “Uğur İrici kimdir?” sorusu gündeme oturdu.





Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan‘ın AYM üyeliğine seçilmesine tepkiler sürüyor. Artı Gerçek’ten gazeteci Erk Acarer ise, ‘Yeni Türkiye’nin raportörü: Anayasa Mahkemesi’nde dikkat çeken atama” başlıklı yazısında, raportör Uğur İrici’ye dikkat çekti. Acarer, şunları kaleme aldı:





“Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine seçilmesine ilişkin tepkiler sürüyor. Muhalefet, üyeliğin Saray’dan alınan talimatla gerçekleştiğini söylüyor.

Türkiye’de hukuk reformundan söz edilirken, adalet dışı uygulamalar da devam ediyor.





Bir yandan en üst karar mahkemesi, Saray’ın eliyle yeniden yapılandırılmaya çalışılıyor, diğer yandan Türkiye’nin taraf olduğu anlaşmalar hiçe sayılıyor.





UĞUR İRİCİ’NİN BAŞ DÖNDÜREN ‘YÜKSELİŞİ’





Henüz İrfan Fidan kararı netleşmeden, AYM’ye, bundan birkaç ay önce ilginç bir atama yapılmış, Uğur İrici raportör olarak görevlendirilmişti.





Anadolu Ajansı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaptığı haberde; İstanbul ve Ankara’daki askeri kalkışmanın Genelkurmay Adli Müşaviri Albay Muharrem Köse başkanlığında planlandığını aktarıyordu.





Listedeki 37 askerden biri de Yarbay Uğur İrici’ydi.





Havuz medyasında peş peşe yapılan haberlerden 1 yıl sonra, İrici, önce Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne, sonra da Antalya 8’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne hakim olarak atandı. Ardından mahkeme başkanı oldu.

Uğur İrici Anayasa Mahkemesi'nde görev yapacak







‘YENİ TÜRKİYE’NİN RAPORTÖRÜ





Darbe listesindeki Yarbay Hakim İrici, bu dönemde tek bir beraat kararı bile vermedi.





Bebekli kadınları cezaevine gönderdi, küçük esnafın mal varlıklarına el konulmasına ilişkin hükümlere imza attı.





Şimdi Yeni Türkiye’nin Anayasa mahkemesinin raportörü.





İrfan Fidan’dan önce gündeme gelmesi ve tartışılması gereken Uğur İrici, Türkiye’de adaletin hangi noktaya geldiği ve kimin elinde olduğu tartışmalarını da beraberinde gündeme taşıyor.”





ASKERİ HAKİMLİKTEN HSK’YA VE AYM’YE GİDEN YOL: UĞUR İRİCİ KİMDİR?





1975 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde doğdu. 1993 yılında Işıklar Askerî Lisesini, 1997 yılında Kara Harp Okulunu bitirerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başladı. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askerî hâkim olarak görevine devam etti.





2017 yılı Eylül ayına kadar sırasıyla Merzifon, Çaldıran, KKTC, Gelibolu, Ankara ve Erzurum’da askerî hâkim olarak görev yaptı. 2017 yılındaki Anayasa değişikliğiyle askerî yargı kapandığından kendi isteği doğrultusunda Hâkim ve Savcılar Kuruluna naklen atandı.





Antalya’da hâkimlik görevine devam ederken Hâkim ve Savcılar Kurulu tarafından 8 Haziran 2020 tarihinde Anayasa Mahkemesi raportörü olarak görevlendirildi.





Yüksek Lisans eğitimlerini Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında ve Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsünde tamamladı.