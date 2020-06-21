Hiç bir belirti göstermiyorlar ama , Vakaların yüzde 18'i onlar

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de, yetkililerden korkutan bir açıklama geldi… Özellikle işletmelerin tekrar açıldığı ve yaşamın yeni normale dönmeye başladığı Florida, Güney Carolina, Georgia, Teksas ve diğer eyaletlerde vaka sayısının hızla arttığı belirtildi.





Yetkililer vaka sayısının hızla artmasının arkasında, yapılan test sayısının da artış göstermesini öne sürerken birçok uzman sosyal mesafenin dikkate alınmamasını dile getirdi.





Salgının hızla yayıldığı Mississippi’de bir sağlık yetkilisi, “Özellikle üniversitelerdeki gençlik kulüplerinin düzenlediği partiler sebebiyle gençler arasındaki vakalar umut kırıcı bir şekilde artıyor” dedi.





“GENÇLER SEMPTOM GÖSTERMİYOR AMA…”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Oklahoma, Tulsa’daki mitinginde de yüzlerce katılımcı olmasını eleştiren yetkililer corona virüsü salgınının ilk günlerindeki, “Covid-19 sadece yaşlıları etkiliyor” inanışının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.





Florida Valisi Ron DeSantis, corona virüsü vakalarında 20’li ve 30’lu yaşlarındaki gençlerin daha yoğun olduğunu açıkladı. DeSantis, “Corona virüsü çok agresif bir şekilde 20’li ve 30’lu yaşlardaki insanlara yöneliyor. Bu genç grup genelde semptom göstermiyor ve klinik bakım gerektirmiyor ama yine de Covi-19 testleri pozitif çıkıyor” dedi.





DeSantis, geçen hafta içerisinde önceki haftalardan çok daha fazla genç vakasının görüldüğünü duyurdu.









“EBEVEYNLERİNE BULAŞTIRABİLİRLER”

Yetkililer Florida’nın ABD içerisindeki yeni merkez üssü olabileceğini duyurdu. Florida’da güncel verilere göre son 24 saat içerisinde 4.049 yeni vaka tespit edildi. Bir günde en çok vakanın tespit edildiği günde Güney Carolinalı yetkililerden de benzer bir açıklama geldi. Güney Carolinalı yetkililer “Vakaların yüzde 18’i 21-30 yaş aralığında. Bu da bize gençlerin Covid-19’a bağışıklığı olduğuna dair iddiayı çürütüyor” ifadesini kullandı.





CNN’e bağlı yayın yapan WSB’deki haberde de Georgia’nın en büyük hastanesinde görevli Dr. Robert Jansen’in sözleri yer aldı. Dr. Jansen, “Rahatsız edici bir trend var. Bu da gençlerin sadece enfekte olmaları değil ama hastalığı ebeveynlerine ve diğer aile büyüklerine bulaştırma ihtimalleri” ifadesini kullandı.