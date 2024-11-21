Samanyoluhaber.com - Moskova





ABD Savunma Bakanlığı, Stratejik Caydırıcı Kuvvetlerinin (STRATCOM) savaşa hazır olduğunu ve nükleer caydırıcılık stratejilerinin devam ettiğini duyurdu.





STRATCOM temsilcisi Tuğamiral Thomas Buchanan, nükleer savaşın önlenmesi için Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile etkili bir diyalog kurulmasının önemine vurgu yaptı.





Tuğamiral Buchanan, ABD’nin nükleer caydırıcılık politikalarının temel amacının nükleer savaş riskini azaltmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hiç kimse nükleer bir savaş istemiyor. Bu nedenle her zaman diyalog için açık olmalıyız.”





Buchanan ayrıca, ABD’nin stratejik nükleer kuvvetlerinin Başkan seçilen Donald Trump’ın yönetimine devredilmeye hazır olduğunu ifade etti. STRATCOM’un operasyonel gücü hakkında bilgi vererek şunları kaydetti:





“Denizaltılar devriyelere devam ediyor, kıtalararası balistik füzeler tam kapasitede bekliyor ve bombardıman uçaklarının bakımı düzenli olarak yapılıyor.”





Nükleer Gerilimde Diyalog Çağrısı





19 Kasım’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin güncellenmiş nükleer doktrinini onaylayan bir kararnameyi imzaladı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın nükleer caydırıcılık yaklaşımının temelinde, “herhangi bir saldırıya misillemenin kaçınılmazlığı” vurgulandı.





ABD ve Rusya arasındaki gerilim, Ukrayna’daki çatışmalar ve Batı’nın Ukrayna’ya askeri desteğiyle daha da karmaşık bir hale geldi. Pentagon, Ukrayna’nın ABD yapımı uzun menzilli silahlarla Rusya’ya saldırmasına izin verilmesinin, ABD’nin doğrudan çatışmaya dahil olduğu anlamına gelmediğini savundu. Bununla birlikte, Rusya bu durumu ABD’nin savaşa katılımı olarak değerlendirebileceğini dile getirdi.





Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD ve NATO’nun Rusya için bir tehdit oluşturmadığını tekrar ederek, gerilimin kontrol altına alınması ve nükleer caydırıcılık mekanizmalarının diyalog yoluyla sürdürülmesi gerektiğini belirtti.





Bu açıklamalar, Washington ve Moskova arasındaki nükleer strateji rekabetinin ötesinde, tarafların küresel güvenliği koruma adına sorumluluk taşıdığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.