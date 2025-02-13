Samanyolu Haber /Dünya / “Hiç kimsenin Kiev’in arkasından ateşkes kararı almaması gerekiyor” /13 Şubat 2025 15:05

“Hiç kimsenin Kiev’in arkasından ateşkes kararı almaması gerekiyor”

Ukrayna’da toprak tavizleri konusunda Almanya’dan uyarı geldi. Almanya Savunma Bakanı, Ukrayna’dan toprak tavizlerine hazır olduğuna dair sinyaller aldıklarını söyledi.

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Table.Briefings podcast’te açıklma yapan Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'nın belirli şartlar altında toprak tavizlerine hazır olduğuna dair sinyaller verdiğini belirtti.

Hiç kimsenin Kiev’in arkasından ateşkes kararı almaması gerektiğini belirten Pistorius, "Ukrayna'dan gelen sinyaller, belirli koşullar altında toprak tavizleri konusunda bir istekliliğin olduğunu gösteriyor" dedi.

Pistorius, 14-16 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı’nda Ukrayna konusunda kapsamlı bir barış planı sunulmasını ya da ateşkes planlarının açıklanmasını beklemediğini ifade etti. Ancak bu yıl içinde çatışmada "bazı gelişmelerin" olacağına inandığını vurguladı.

Öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'in müzakereler sırasında Rusya’ya, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolündeki Kursk bölgesindeki bazı toprakların, Ukrayna'nın kaybettiği topraklarla değişimini teklif edeceğini açıkladı. "Bir bölgeyi diğerine değiştireceğiz" diyen Zelenski, Ukrayna'nın hangi toprakları geri almayı planladığı konusunda detay vermedi. Kiev'in öncelikli olarak hangi toprakları talep edeceğine dair net bir kararının olmadığı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Zelenski’nin bu açıklamalarının "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Kursk bölgesindeki gerçek felaketin boyutlarını gizlemeye yönelik" olduğunu söyledi. Kremlin ise Moskova ve Kiev arasında toprak değişiminin mümkün olmadığını vurgulayarak, Rusya’nın hiçbir zaman böyle bir müzakere yürütmediğini ve yürütmeyeceğini belirtti.
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