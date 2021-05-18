Samanyolu Haber /Gündem / Hiç kimsenin yaşamadığı adada 18 ton çöp var /18 Mayıs 2021 09:25

Hiç kimsenin yaşamadığı adada 18 ton çöp var

Yaşamın olduğu noktaya 5 bin kilometre uzaklıkta bulunan Handerson Adası'nda 18 ton çöp bulunuyor. Kimsenin yaşamadığı bu adanın sahillerine her gün çoğunluğu plastik 27 yeni çöp vuruyor.

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Handerson Adası, Büyük Okyanus'un güney tarafında kalan bir yer. Ada, Yeni Zelanda'yla Güney Amerika'nın neredeyse tam ortasında kalıyor. Hiç kimsenin yaşamadığı bu adaya gidebilmek için 13 günlük bir deniz yolculuğu gerekiyor.

Yine de bu yokluktaki Handerson Adası'nda bile çevre kirliliğinin etkilerini görmek mümkün. Adanın el değmemiş sahilleri binlerce ton çöple kirlenmiş durumda. Yapılan çalışmalara göre şu anda ada yüzeyinde 18 ton çöp bulunuyor.

Tazmanya Üniversitesi'nden deniz ekotoksikoloji araştırmacısı Jannifer Lavers'ın açıklamasına çoğunluğu plastik olan 18 ton çöpü insanlık sadece 2 saniyede üretiyor. Sahile ise her gün 27 yeni çöp parçası vurmaya devam ediyor.

Öte yandan okyanusa akan toplam plastiklerin ise 5 trilyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bu çöplerin önemli bir kısmının nerelere gittiği bilinmiyor. Araştırmacılara göre Pitcairns Adaları bölgesinde yer alan Handerson gibi adalar çöplerin bir kısmına ev sahipliği yapıyor.
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