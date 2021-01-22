Hiçbir aşı henüz onay almadı!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vak'a sayısı 98,1 milyona ulaştı. Şu ana kadar 2,1 milyon kişi hayatını kaybetti. Aşı tartışması ise farklı bir mahiyete büründü.





Almanya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Rusya ve Hindistan’da geliştirilen Covid-19 aşılarından hiçbiri onay almadı. Sadece aciliyet sebebiyle kullanım izni verildi. Bu aşıların tümü henüz 3'üncü faz denemesinde ve tüm aşılananlar da şimdilik birer denek.







Avrupa Birliği, önce mRNA tabanlı Pfizer/BioNTech aşısına, "mücbir sebeple acil kullanım onayı" verdi. İngiltere, ABD, Kanada, Meksika, Suudi Arabistan ve birçok ülke de benzer şekilde acil kullanım onayı verdi.





İNSANLARI AŞILAYIP İNCELİYORLAR





Halen bu aşının üçüncü faz çalışmaları sürüyor ve on binlerce kişinin sonuçları şimdi Pfizer/BioNTech'e gidiyor. Onlar da üçüncü faz için bunları inceliyor.





Avrupalı doktorlar, “Aşıların onayı üçüncü fazdan sonra olur ve bunun için en az 4- 5 yıl gerekir.” diyor.





Almanya'daki ünlü Arzt und Karriere (Doktor ve Kariyer) isimli tıp dergisi, aşının fazlarını bir kez daha açıkladı ve dünyadaki hiçbir Korona aşısının henüz onay almadığını hatırlattı.





İKİ FAZ BİLE YILLAR ALIR





Dergide yayımlanan makalede şu tespitler dikkati çekti: “Ülkeler şu ana kadarki aşılar için acil kullanım onayı verdi. Bazıları BioNTech ile Moderna aşılarını kullanmaya başladı. Bir kısmı da Çin ve Rus aşısını kullanıyor. Ancak bunlar onay almadı. Aslında birinci ve ikinci faz bile yıllar alır. Bu aşılarda şimdi üçüncü faz denemeleri yapılıyor. Üçüncü fazda, belirli bir süre (genellikle beş-altı yıl), binlerce gönüllüyle deneme yapılır. Birçok şey araştırılır.”





Onayın ancak 1-3 aşamaların klinik sonuçlarının başarılı bulunması hâlinde verilebileceği belirtilen makalede, "Sonuçların ilgili sağlık birimlerine sunulmasından sonra verilir. Süreç bir yıl sürer ve etkinlik ile aşının güvenliği garantili olursa ancak buna onay verilir. Onaydan sonra da aşılar sürekli izlenir, denetlenir. Örneğin yan etkiler hem onay kurumuna hem üreticiye hem de sağlık bakanlığı yetkililerine bildirilir.” denildi.