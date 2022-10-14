Yaklaşam seçim süreci çerçevesinde tartışılan konulardan bir tanesi de 'seçim güvenliği' olmaya devam ediyor.





Bu konuda bir açıklama yaptğı belirtilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz" diye konuştuğu aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine ilişkin "Hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçim güvenliğine ilişkin "Hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz" diye konuştu.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HİÇBİR ENDİŞENİZ OLMASIN"





Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'deki temasları kapsamında başkent Washington'da ABD'de yaşayan öğrencilerle bir araya geldi.Liyakat vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Bizim ilk yapacağımız iş, KPSS sonrası sözlü sınavları kaldırmak. Sözlü zorunlu olmadıkça belli alanlarda sözlüyü kaldırmak. Kişi, eğer sınavı kazanmışsa doğrudan doğruya atamasını yapmak" dedi.Bir soru üzerine seçim güvenliğine de değinen Kılıçdaroğlu, "Seçim güvenliği konusunda hiçbir endişeniz olmasın. Şu anda bir dijital ortamda hiçbir kurumun sahip olmadığı bilgilere sahibiz. Gençlerin nerede oldukları, ne zaman hangi sandıkta oy kullanacakları yönünde bütün veriler elimizde var" dedi.