Samanyolu Haber /Gündem / 'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor... /06 Şubat 2020 14:34

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan olayda, uçağın pistten çıkmasından sonra 2 dakika içinde havaalanı sağlık görevlilerinin olay yerine ulaştığını duyururken yaralı kişilerin otobüslerle taşındığı iddiasını reddetti. Ancak vatandaş kamerası farklı şeyler söylüyor.

'Hiçbir yaralı otobüsle taşınmadı' dendi ama görüntüler öyle demiyor...

İl Sağlık müdürlüğü açıklamasında ''hastaların otobüsle hastaneye taşındığı iddiaları gerçek dışıdır. 179 yaralımızın tamamı 112 Acil ekiplerimizce kısa süre içinde havaalanından hastanelerimize ulaştırılmıştır. Kurtarma esnasında bir gecikmeye mahal verilmemiştir. Kendi canlarını hiçe sayarak insanımıza hizmet eden çalışanlarımızı sosyal medyadaki ilk tahliye anı görüntüleri üzerinden karalamaya yönelik yapılan paylaşımlar üzücüdür'' denildi ancak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde bunun böyle olmadığı görülüyor. Kazanın ardından otobüslerle taşınan yaralılardan biri video çekerek durumu anlattı.
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