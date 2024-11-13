'Hiçbiri' ankette partilere fark attı!

ASAL Araştırma, 26 ilde halka "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusunu yöneltti.





TEK BİR CEVAP ÖNE ÇIKTI

20-26 Ekim tarihleri arasında 2 bin seçmenin katılımıyla gerçekleştirilen ankete göre, katılımcıların yüzde 39,5'i "Hiçbiri çözemez" dedi.





Katılımcıların yüzde 21'i AKP'nin, yüzde 18,4'ü CHP'nin sorunları çözeceğinin düşündüğünü kaydederken bu partileri yüzde 3,1 ile DEMP Parti ve yüzde 2,6 ile MHP takip etti.





Anketin sonuçları şöyle:





Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?





- Hiçbiri: %39.5





- AKP: %21.0





- CHP: %18.4





- DEM Parti: %3.1





- MHP: %2.6





- Zafer Partisi: %1.7





- İYİ Parti: %1.4





- Yeniden Refah Partisi: %1.1





- TİP: %0.3





- Diğer: % 1.2





- Fikrim Yok/Cevap Yok: %9.7