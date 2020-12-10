Hicret diyarında bir vefat daha

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden eğitim gönüllüsü Arif Özkan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından akabinde Avustralya'nın Wollongong şehrindeki Kembla Grange Mezarlığı'nda defnedildi.





Aile bireylerinin kararıyla hicret diyarında defnedilen Özkan, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrası Hizmet Hareketi gönüllülerine yönelik cadı avı yüzünden Türkiye'yi terk ederek Avustralya’ya gelmişti.







Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin baskı ve zulümleri yüzünden Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kalan Arif Özkan, Avustralya'ya iltica etmişti.





GÖNLÜ KIRIK OLARAK GİTTİ





Vatanından uzakta, gönül kırıklığıyla hayata veda eden Özkan, Avustralya'ya iltica etmişti. Yaklaşık dört yıldan bu yana eşiyle birlikte damadının evinde kalan Özkan, aile fertlerinin farklı ülkelerde ve Türkiye’de olması sebebiyle evlat hasreti ile son nefesini verdi.





VEFATINDAN BİR GÜN ÖNCE "ÖLÜM VE ÖTESİ HAYATI" KONUŞTU





Özkan ve eşi bir hafta önce Adelaide şehrinde ikamet eden aile dostlarını ziyaret gitmişti.





Zaman Avustralya'nın haberine göre aile dostu Mustafa Erdil, Özkan'a dair şunları söyledi: “Merhum Arif Ağabeyimizle, aile dostundan ziyade evlat-baba ilişkisi içindeydik. Vefat gününe kadar evimde misafir ettim. Hiçbir gece namazını kaçırmadığını, elinde Kur’an’ı Kerim sürekli şekilde manevi boyutta yaşadığına şahitlik ettim. Misafirlik boyunca, sohbetlerimiz, hep ‘ölüm ötesi hayat’ eksenli oldu. Kabir hayatını, kabir hayatından sonraki durumla konuşuyordu. Hatta ‘Kalp Hayatı’ eserini beraber okuduk."





"Son nefeste, kabirde nasıl karşılanır ve hesap vakti nasıl olur gibi soruların cevaplarını beraberce mütalaa ettik." diyen Erdil, "Vefatına kısa bir süre önce bir günbatımını izlemek için şehrin bir noktasına çıkmıştık. O anı, ‘hayatımızdan bir gün daha eksildi’ dedi ve nefesinin son anına kadar hizmet-i imaniye ve Kura'niyeden ayrılmaması noktasında dua etti." ifadelerini kullandı.