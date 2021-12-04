Hidayet Karaca'dan haber var: Açık görüşte 21 ay sonra eşi ile ilk kez görüştü

Cezaevlerinde 1 yıl 9 aydır devam eden 'pandemi tecridi'nin 1 Aralık'ta kaldırılmasının ardından yaklaşık 200 bin tutuklu ve hükümlü ile yakınları hasret giderdi.





"BABA OĞUL SARILAMADILAR"









14 Aralık 2014 tarihinde tutuklanıp cezaevine konulan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ise uzun bekleyişin sonunda sevincini eksik yaşadı.





Karaca'nın eşi Şule Karaca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Nihayet 21 ay sonra açıkgörüş için Silivrideydik.2.doz aşısını yaptıralı on gün olmasına rağmen sistemde görünmüyormuş ,oğlum babasını ziyaret edemedi.Baba oğul sarılamadılar.Eşim iyiydi.Herkese selamı var."



