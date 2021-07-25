Samanyolu Haber /Gündem / Hıdiv kasrı da İBB'den alınıyor /25 Temmuz 2021 13:52

Hıdiv kasrı da İBB'den alınıyor

AKP, Galata Kulesi ve Gezi Parkı'nın ardından Hıdiv Kasrı'nı da İBB'den alıyor

SHABER3.COM

Bir süre önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen Galata Kulesi'ni ve Gezi Parkı'nı vakıflar yoluyla yandaşa devreden AKP, bu kez de 84 yıldır İBB tarafından işletilen Beykoz'daki tarihi Hıdiv Kasrı'nı alıyor.

Mahkeme, kasrın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar verirken, İBB kararı üst mahkemeye taşıdı ve devire itiraz etti.

Birgün gazetesinin haberine göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kasırla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti ve ekledi:

"Hıdiv Kasrı’na ilişkin hukuki süreç önceki dönemde başlamış. Bu dava tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında açılmış. Davada Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hıdiv Kasrı’nın dört ayrı vakfa ait bir kültür varlığı olduğunu iddia ediyor. Hıdiv Kasrı arazisi çok büyük ve bu arazide Hıdiv Kasrı dışında bir yapı yok. Burası 1937 yılından beri İBB’nin elinde olan bir yer. Ayrıca Hıdiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hıdiv (valisi) tarafından, yani bir şahıs tarafından yaptırılmış. Bir vakıf tarafından yaptırılması söz konusu değil.

Eninde sonunda bu davalar düşecektir. Ancak bu tür hukuki süreçlerde telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşuyor. Neticede İBB hem burada vatandaşlara hizmet veriyor hem de bir gelir elde ediyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hıdiv kasrı da İBB'den alınıyor Sonraki Haber >>

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

İktidara 15 Temmuz soruları

İktidara 15 Temmuz soruları

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

Hap gibi: Enişte’n duygularla 15 Temmuz ve silahlı AKP’liler

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti

TIR 150 kişilik grubu fütursuzca indirip gitti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:28