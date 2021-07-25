Hıdiv kasrı da İBB'den alınıyor

Bir süre önce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından işletilen Galata Kulesi'ni ve Gezi Parkı'nı vakıflar yoluyla yandaşa devreden AKP, bu kez de 84 yıldır İBB tarafından işletilen Beykoz'daki tarihi Hıdiv Kasrı'nı alıyor.







Mahkeme, kasrın Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrine karar verirken, İBB kararı üst mahkemeye taşıdı ve devire itiraz etti.





Birgün gazetesinin haberine göre, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kasırla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini belirtti ve ekledi:





"Hıdiv Kasrı’na ilişkin hukuki süreç önceki dönemde başlamış. Bu dava tıpkı Gezi Parkı’nda olduğu gibi Vakıflar Kanunu’nun 30’uncu maddesi kapsamında açılmış. Davada Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hıdiv Kasrı’nın dört ayrı vakfa ait bir kültür varlığı olduğunu iddia ediyor. Hıdiv Kasrı arazisi çok büyük ve bu arazide Hıdiv Kasrı dışında bir yapı yok. Burası 1937 yılından beri İBB’nin elinde olan bir yer. Ayrıca Hıdiv Kasrı 1907 yılında Mısır Hıdiv (valisi) tarafından, yani bir şahıs tarafından yaptırılmış. Bir vakıf tarafından yaptırılması söz konusu değil.





Eninde sonunda bu davalar düşecektir. Ancak bu tür hukuki süreçlerde telafisi mümkün olmayan hasarlar oluşuyor. Neticede İBB hem burada vatandaşlara hizmet veriyor hem de bir gelir elde ediyor."