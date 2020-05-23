Hilal gözükmedi: Arap Dünyasında da Pazar günü Bayram

İslam alemi bu yıl bayramı büyük ölçüde birlikte yapacak. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı Bayramı yıllar öncesinden 24 Mayıs pazar olarak açıklamıştı. Arap Dünyası da Ramazan ayının başlangıcını ve Bayramı her yıl hilalin görülmesine göre belirliyor. . Teleskoplarla hilal belirleniyor ve Müslümanlar bayram yapıyor







Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Şevval Ayı hilalini göremediklerini açıkladılar. Buna göre 23 Mayıs 2020 cumartesi Ramazan'ın 30. günü olarak oruca devam edecekler . Ramazan ayı 30 günü geçmediğinden Arap Alemi de büyük ölçüde Ramazan Bayramını 24 Mayıs 2020 Pazar günü kutlayacak