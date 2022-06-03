Hilal Kaplan ile eşi Süheyb Öğüt’ten 33 kişi hakkında dava

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlıktan istifa etmesine neden olan 'Pelikan Bildirisi' başlıklı açıklamadan sonra 'Pelikancılar' olarak bilinen Bosphorus Global'den Hilal Kaplan Öğüt ve eşi Süheyb Öğüt, aralarında milletvekili ve gazetecilerinde yer aldığı 33 kişi hakkında, ‘terör, hakaret, iftira gibi’ iddialarla dava açtı. İkilinin avukatlığını ise Selman Öğüt ile Hadi Dündar yapacak.





Açılan davada suçun bahanesi ise, “Terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, hakaret, iftira, suç uydurma ve savcılık makamının ortaya çıkardığı suçlar” şeklinde belirtildi.









Davada açılanlar ise şöyle:





Murat Ağrıel, Mesut Aykın, Baransel Ağca, Ali Tarakçı, Taha Ün, Selim Temurçi, Cemile Bayraktar, Cengiz Güldalı, Yasemin Yıldırım, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Mehmet Yakup Yılmaz, Efe Kerem Sözeri, Kemal Özkiraz, Ahmet Şık, İsmail Saymaz, Cengizhan Çekil, Celal Eren Çelik, Kenan Alpay, İbrahim Yörük, Ümit Karaca, Bülent Korucu, Fidel Okan, Ali Aktaş, Fırat Erez, Nurbaki Enes, Fatih Şahintürk, Aydın Ünal, Tarık Toros, Said Sefa, Emre Uslu, Adem Yavuz Arslan.