Hilal Kaplan, TRT'den bir milyon lira huzur hakkı aldığı haberlerine erişim yasağı getirtti /28 Kasım 2025 22:18

Hilal Kaplan, TRT'den bir milyon lira huzur hakkı aldığı haberlerine erişim yasağı getirtti

AKP rejimine yakınlığıyla bilinen Hilal Kaplan, hakkında yapılan ‘TRT’den 1 milyon TL’ye yakın huzur hakkı aldığı’ haberlerine erişim engeli getirtti.

SHABER3.COM

İktidarın propaganda organı Sabah’ın yazarı AKP’li Hilal Kaplan, hakkındaki 1509 içerik hakkında erişim engeli kararı aldırmasıyla gündeme gelmişti.

Hilal Kaplan son olarak TRT’den huzur hakkı aldığı yönündeki haberlerine erişim engeli getirtmişti. Kaplan’ın erişim engeli getirttiği son haber ise TRT’den aldığı huzur hakkı haberi oldu.

Hilal Kaplan, 14 Temmuz 2021’de TRT Yönetim Kurulu’na katıldı ancak TBMM KİT Komisyonu’nda TRT’nin hesaplarının görüşüldüğü toplantılara katılmadı. 13 Temmuz 2025’te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile görevinden alındı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kaplan’ın TRT’deki görev süresi boyunca aldığı huzur hakkı ödemeleri dikkat çekti. 2021 yılında aylık ortalama 8 bin 934 TL huzur hakkı ödemesi yapılırken, Kaplan bu dönemde toplam 44 bin 674 TL aldı. 2022’de bu rakam yıllık 166 bin 915 TL’ye yükseldi. 2023’te ise aylık ödeme 23 bin 487 TL’ye çıktı ve Kaplan’ın yıllık huzur hakkı 281 bin 848 TL olarak hesaplandı.

2024 yılında huzur hakkı ödemeleri astronomik bir artış göstererek aylık 41 bin TL’ye ulaştı. Kaplan’ın bu yılki toplam huzur hakkı 492 bin TL olarak kaydedildi. Görev süresi boyunca Kaplan’a toplamda yaklaşık 985 bin 437 TL huzur hakkı ödendi.
