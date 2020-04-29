Samanyolu Haber /Dünya / Hilary Clinton seçim kararını verdi /29 Nisan 2020 00:16

Hilary Clinton seçim kararını verdi

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde bir önceki seçimin adayı ve eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da kararını açıkladı.

SHABER3.COM

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve 2016'daki seçimlerde Demokrat Başkan Adayı olan Hillary Clinton, bu yılki başkanlık seçimlerinde tek Demokrat Aday Adayı Joe Biden'ı destekleyeceğini duyurdu.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da eşi olan Hillary Clinton, Biden'ın, seçim kampanyasına ilişkin internet üzerinden yaptığı naklen yayına katıldı. Clinton burada, "Sizi destekleyen birçok sese ben de katılıyorum. Sadece sizi desteklemek için değil, bu başkanlık seçiminde tehlikede olan birçok konunun altının çizilmesine yardım etmek için de kampanyanızın bir parçası olmaktan çok mutluyum" sözleri ile Biden'a desteğini açıkladı.

Barack Obama yönetiminde Biden Başkan Yardımcılığı görevini yürütürken, Clinton da Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.

Clinton 2016'daki seçimlerde, ABD'nin şu anki Başkanı Cumhuriyetçi Donald Trump'a karşı aday olmuş ancak seçimleri önde tamamlamasına rağmen Trump'ın daha fazla delege kazanması nedeniyle başkan olamamıştı.

Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle Biden tek aday adayı kaldı
Vermont Senatörü Bernie Sanders, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, başkanlık yarışını bıraktığını duyurmuştu.

Uzun süre Demokratların "favori" adayı olarak kampanyasını yürüten Sanders'ın yarıştan çekilmesiyle eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, Demokrat cephede tek aday adayı durumuna geldi.

Demokratlar, 17 Ağustos haftasında Wisconsin eyaletine bağlı Milwaukee kentinde resmi olarak başkan adaylarını açıklayacak.

Cumhuriyetçi Partinin, mevcut Başkan Trump'ı resmi olarak aday göstereceği kongre ise 24-27 Ağustos'ta Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde yapılacak.

Ülkede 3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.
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