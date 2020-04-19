Hileli gıda satan 45 firma!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.
BAKANLIK DEŞİFRE EDEBİLİYOR
Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı belirtildi.
Laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri üreten firmalar paylaşıldı.
HİLELİ GIDA MAMÜLÜ SATAN FİRMALAR:
Ayhan Kuşay. Sultanbeyli/İstanbul
Aver Medikal Gıda Ürünleri İmalat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi: Beylikdüzü/İstanbul
Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Selçuk/İzmir
Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA Çankaya/Ankara
Nalbant Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Kuyumsan Ticaret Limited Şirketi Siirt
Gap Çay Gıda Sanayi İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Adana
Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir
Yağmur Gıda - Bünyamin Saltık Çanakkale
Kılıç Zeytincilik Gıda İnşaat Hayvancılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa
Dimra Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Antakya/Hatay
E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Efeler/Aydın
Anadolu Gıda-Murat Dağ Çubuk/Ankara. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir
Göçmez Gıda-Engin Göçmez Esenyurt/İstanbul
Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli/İstanbul
Zara Petrol-Tuğrul Dalaklıoğlu Zara/Sivas
Zerda Et-Bülent Atbaş Sultanbeyli/İstanbul
Ünlü Et Kombinası-Şeref Ünlü Kocasinan/Kayseri
Zeka Sucukları Et ve Et Ürünleri Salim Küçükkurt Afyonkarahisar
Afyon Ahmet İpek Et ve Et ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Afyonkarahisar
Zafer Sucukları Entegre Et Tesisleri Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar
Egemen Sucukları Osman Dursun Afyonkarahisar
Namlı76 Lahmacun ve Kebap Sayım Karaçöl Iğdır
Bay Pideci-Murat İreç Iğdır
Şanlıurfa Lahmacun Pide Salonu Ömer Balcı Iğdır
Hilkan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Karatay/Konya
Hatipoğlu Gıda Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya
Binalibey Kebapçısı-Bektaş Osmanoğlu Kartal/İstanbul
Şehir Et - Murat Gündoğan / Bağlarçeşme Mah. Bağlarçeşme Cad. No:5-7/G/3, Esenyurt/İstanbul
Güven Et - Mustafa Güvendi Yıldırım/Bursa
3S Pazarlama Gıda İnş. Madencilik Nak. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Zonguldak
Sezgin Öztürk Işıklar Mah. Belediye Cad. Mutevelli Sk. No:26 Akçaabat/Trabzon
Kayabey Süt ve Süt Ürünleri Ferat Kaymakçıoğlu / Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay/Konya
Herican Süt ve Süt Ür. Volkan Demir / Kuyumcu Köyü Yozgat
Kayra Gıda İnş. Tur. Pet. Ür. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Barış mah. Gökçebağ Yolu No:67 Siirt
Tiryaki Yoğurt Nermin Tiryaki Sam 8 Numaralı çıkmaz No:3 Şehitkamil/Gaziantep
Terlemez Yoğurt-Halil Terlemez Büyük Pınar Mah. 128026 Sok. No:39/1 Şehitkamil/Gaziantep
Gülşam Gayrimenkul İnş. Tur. Otom. Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 60445 Sok. 38. Blok No:18 Şehitkamil/ Gaziantep
Muhittinoğlu Süt Ür. Hayv. Ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 140. Cad. No:9 Şehitkamil/ Gaziantep
Emre Süt ve Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:89 2B/1-2 Merkez Torbalı – İzmir
As Topuz Akaryakıt Gıda Mad. İnş. Tek. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Şevket Sümer Mah. 5937 Sok. No:11/A Akdeniz/Mersin
Dorak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No:18 Karatay/ Konya
Kardeşler Baharat-Eyyüp Tapan Fatih/İstanbul. Tea House Bitkisel Destek Ürünleri İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Edremit/Balıkesir.
G.Y.M MARKETİNG Gülay Ülger www.emline.com.tr İnegöl/ Bursa