Hileli gıda satan 45 firma!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesi 6'ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.





BAKANLIK DEŞİFRE EDEBİLİYOR





Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi gereğince laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının bakanlık resmi internet sitesinde bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmünün yer aldığı belirtildi.





Laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünleri üreten firmalar paylaşıldı.





HİLELİ GIDA MAMÜLÜ SATAN FİRMALAR:





Ayhan Kuşay. Sultanbeyli/İstanbul

Aver Medikal Gıda Ürünleri İmalat Nakliyat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi: Beylikdüzü/İstanbul

Çeşme Süt ve Tarım Ürün. San. Tic. Paz. Ltd. Şti. Selçuk/İzmir

Hünkar Bal - Gökdağ KARAKAYA Çankaya/Ankara

Nalbant Gıda Petrol Ürünleri Hayvancılık Kuyumsan Ticaret Limited Şirketi Siirt

Gap Çay Gıda Sanayi İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti. Adana

Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir

Yağmur Gıda - Bünyamin Saltık Çanakkale

Kılıç Zeytincilik Gıda İnşaat Hayvancılık Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

Ege Temmuz Gıda Tur. İnş.Tah. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Orhangazi/Bursa

Dimra Gıda Tarım Ürünleri San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Antakya/Hatay

E.A.T. Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti. Efeler/Aydın

Anadolu Gıda-Murat Dağ Çubuk/Ankara. Övül Çikolata Şekerleme Turizm Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Menemen/İzmir

Göçmez Gıda-Engin Göçmez Esenyurt/İstanbul

Çardak Konsantre Meyve Suları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sultanbeyli/İstanbul

Zara Petrol-Tuğrul Dalaklıoğlu Zara/Sivas

Zerda Et-Bülent Atbaş Sultanbeyli/İstanbul

Ünlü Et Kombinası-Şeref Ünlü Kocasinan/Kayseri

Zeka Sucukları Et ve Et Ürünleri Salim Küçükkurt Afyonkarahisar

Afyon Ahmet İpek Et ve Et ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Afyonkarahisar

Zafer Sucukları Entegre Et Tesisleri Et ve Gıda San. Tic. Ltd. Şti. Afyonkarahisar

Egemen Sucukları Osman Dursun Afyonkarahisar

Namlı76 Lahmacun ve Kebap Sayım Karaçöl Iğdır

Bay Pideci-Murat İreç Iğdır

Şanlıurfa Lahmacun Pide Salonu Ömer Balcı Iğdır

Hilkan Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Karatay/Konya

Hatipoğlu Gıda Kimya San. Tic. Ltd. Şti. Karatay/Konya

Binalibey Kebapçısı-Bektaş Osmanoğlu Kartal/İstanbul

Şehir Et - Murat Gündoğan / Bağlarçeşme Mah. Bağlarçeşme Cad. No:5-7/G/3, Esenyurt/İstanbul

Güven Et - Mustafa Güvendi Yıldırım/Bursa

3S Pazarlama Gıda İnş. Madencilik Nak. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Zonguldak

Sezgin Öztürk Işıklar Mah. Belediye Cad. Mutevelli Sk. No:26 Akçaabat/Trabzon

Kayabey Süt ve Süt Ürünleri Ferat Kaymakçıoğlu / Fevzi Çakmak Mah. 10419 Sok. No:6 Karatay/Konya

Herican Süt ve Süt Ür. Volkan Demir / Kuyumcu Köyü Yozgat

Kayra Gıda İnş. Tur. Pet. Ür. Taş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Barış mah. Gökçebağ Yolu No:67 Siirt

Tiryaki Yoğurt Nermin Tiryaki Sam 8 Numaralı çıkmaz No:3 Şehitkamil/Gaziantep

Terlemez Yoğurt-Halil Terlemez Büyük Pınar Mah. 128026 Sok. No:39/1 Şehitkamil/Gaziantep

Gülşam Gayrimenkul İnş. Tur. Otom. Kuyumculuk İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 60445 Sok. 38. Blok No:18 Şehitkamil/ Gaziantep

Muhittinoğlu Süt Ür. Hayv. Ve Gıda Tic. Ltd. Şti. Sanayi Mah. 140. Cad. No:9 Şehitkamil/ Gaziantep

Emre Süt ve Süt Ürünleri Gıda Hayvancılık San. ve Tic. Ltd. Şti. İnönü Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. No:89 2B/1-2 Merkez Torbalı – İzmir

As Topuz Akaryakıt Gıda Mad. İnş. Tek. Nak. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. Şevket Sümer Mah. 5937 Sok. No:11/A Akdeniz/Mersin

Dorak Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Fevzi Çakmak Mah. 10474 Sok. No:18 Karatay/ Konya

Kardeşler Baharat-Eyyüp Tapan Fatih/İstanbul. Tea House Bitkisel Destek Ürünleri İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Edremit/Balıkesir.

G.Y.M MARKETİNG Gülay Ülger www.emline.com.tr İnegöl/ Bursa