Hilmi Güler'e dangalak diyen AKP'li ile ilgili ilginç gelişme

Ünye Sivil Toplum Platformu (ÜSTP)’den Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hakaret eden AKParti MKYK Üyesi Haluk İpek’e tepki gösterdi.ÜSTP 2. Dönem Sözcüsü Ali Öztürk, Başkan Güler’in tüm Ordu’yu temsil ettiğine işaret ederek, hakaretin aynı zamanda Ordululara hakaret anlamına geldiğini söyledi.Ali Öztürk’ün konuyla ilgili açıklaması şöyle;“Geçtiğimiz gün iftar sonrasında AK Parti MKYK Üyesi Haluk İpek’in mikrofon açıkken yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e hakarete varan ifadelerini haberlerde ve yayımlanan videoda hayretle izledik.Konu her ne kadar parti içinde yaşanan ve partinin yetkili kurullarında ele alınması gereken bir konu gibi gözükse de biz Orduluları da ziyadesiyle ilgilendirmektedir.Zira yapılan hakaret Orduluların Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçtiği birine yapılmıştır. Bizlerin seçtiği Büyükşehir Belediye Başkanı Orduluları, bizleri temsil etmektedir. Bizleri temsil eden birine yapılan hakaret Ordululara, bizlere yapılan hakarettir.Haluk İpek’i, bu talihsiz sözlerinden ve hakaret içeren cümlelerinden dolayı şiddetle kınıyor, bir an önce Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’den ve Ordululardan özür dilemeye davet ediyoruz.”Güler'e bir destek de Orduspor Taraftar Derneği'nden geldi. Dernek tarafından yapılan açıklamada “Her zaman Orduspor’umuzun ve Orduspor taraftarının yanında olup desteğini esirgemeyen, partili partisiz her kesimin beğenisini kazanan, Eski Enerji Bakanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler hakkında mesnetsiz ve saygısızca yapılan söylemleri kınıyor ve daima yanında olduğumuzu bilmesini istiyoruz" denildi.AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın da katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog kameralara yansımıştı.O anlara iilişkin görüntüleri ilk kez Gerçek Gündem ortaya çıkarmıştı.Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalanmıştı.Gerçek Gündem’in ulaştığı videoda, İpek’in yanında bulunan AKP’li vekil Taşcı’ya, “Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu. Taşcı’nın da “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor” diye yanıt verdiği kameralara yansımıştı.