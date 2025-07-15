Hindistan, Air India kazasının ardından Boeing uçaklarını denetime aldı

Karar, kazayla ilgili ön raporda yer alan bulguların ardından geldi. Rapora göre, kalkıştan kısa bir süre sonra uçağın her iki motoruna giden yakıt bir anda kesildi. Yakıt kesme anahtarlarının bir saniye içinde “kapalı” konuma geçtiği tespit edildi. Bu durumun motorları durdurduğu ve uçağın düşmesine yol açtığı belirtildi.



Londra’ya gitmek üzere Ahmedabad’dan havalanan uçakta 242 kişi bulunuyordu. Yolculardan sadece biri kazadan sağ kurtuldu. Ayrıca uçağın düştüğü bölgede bulunan 19 kişi de hayatını kaybetti.



Raporda, anahtarların neden kapandığına dair net bir bilgi yer almadı. Kokpit ses kayıtlarında pilotlardan birinin diğerine “neden yakıtı kestin?” diye sorduğu, diğerinin ise “ben kesmedim” şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.



Kazayla ilgili ilk incelemeler sonucunda uçağın bakımında, yakıt kalitesinde ya da kalkış anında herhangi bir teknik sorun bulunmadığı belirtildi. Air India CEO’su Campbell Wilson da personeline gönderdiği notta, pilotların sağlık kontrollerinden geçtiğini ve uçuşa engel bir durumlarının olmadığını bildirdi.



Ancak ön raporun ardından bazı medya organlarında kazanın “pilot hatası” ya da “intihar” olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı. Hindistan Ticari Pilotlar Birliği bu yorumlara tepki göstererek, spekülasyonların “temelsiz ve sorumsuz” olduğunu savundu.



Hindistan’daki havayolu şirketlerinin, denetim sonuçlarını gelecek haftaya kadar otoriteye bildirmesi bekleniyor. Air India’nın filosunda 33 adet Boeing 787 bulunduğu açıklandı.