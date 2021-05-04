Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan: Aslanlar bile corona! /04 Mayıs 2021 17:06

Hindistan: Aslanlar bile corona!

Hindistan’da bir hayvanat bahçesinde 8 aslanın Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

SHABER3.COM

Hindistan’ın Hyderabad şehrindeki Nehru hayvanat bahçesinde 8 Asya aslanının Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. 

Koronavirüs'e yakalanan aslanlarda öksürük, iştahsızlık gibi semptomların görülmesi üzerine Covid-19 testi uygulandı.

Hücresel ve Moleküler Biyoloji Merkezi (CCMB) hayvanat bahçesinde bulunan toplam 12 aslandan 4’ü erkek, 4’ü dişi olmak üzere 8 aslanda virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Hayvanat bahçesi Yöneticisi Dr Siddhanand Kukrety konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Aslanların Covid-19 semptomları gösterdiği doğru. Uzmanlar aslanların nasıl enfekte olduğunu tespit etmek üzere inceleme başlattı" dedi.

 
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