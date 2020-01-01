Samanyolu Haber /Teknoloji / Hindistan Ay projesinden vazgeçmiyor /01 Ocak 2020 22:12

Hindistan Ay projesinden vazgeçmiyor

Daha önce Ay'a keşif aracı göndermek için girişimlerde bulunan ancak başarısız olan Hindistan'ın, 3. kez bir denemede bulunmaya hazırlandığı ifade edildi.

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Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatı kaybetmesi ve başarısız olmasının ardından yeni bir misyon için harekete geçti.

Euronews'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü defa Ay'a inme misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.

Chandrayaan-2 aracı Ay'ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz'da başarılı şekilde fırlatılmıştı. Ancak Ay'ın yüzeyine inceleme yapmak için gönderildiği sırada Chandrayaan-2 ile irtibat kopmuştu.

Aracın Ay'a inişe geçmesinden önce konuşan İtalyan astrofizikçi Francisco Diego söz konusu bölgeye iniş yapılmasının 'oldukça zor' olduğuna dikkat çekmişti.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan keşif aracının uydu modülünü Ay yörüngesine bırakmasının ardından 6-7 Eylül'de yüzeye inmesi bekleniyordu.

Chandrayaan-2 ayrıca, Ay'ın karanlık yüzünde güney kutbu çevresinde yürüteceği keşif görevi kapsamında Ay yüzeyini haritalandırma, mineralleri analiz etme ve bölgede su arama misyonunu üstlenmişti.

Hindistan Ay'a ulaşan 4. ülke olmak istiyor
Uzay tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin, Ay'ın yüzeyine inmeyi başardı. Pekin'in Chang’e-4 aracı geçtiğimiz yıl Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapmıştı. İsrail Aralık 2019'daki benzer bir teşebbüste bulunmuş ise de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
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