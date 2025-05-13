Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan Başbakanı Modi'den ateşkes çıkışı: 'Operasyonları sadece askıya aldık' /13 Mayıs 2025 14:27

Hindistan Başbakanı Modi'den ateşkes çıkışı: 'Operasyonları sadece askıya aldık'

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar ABD’nin arabuluculuğunda ateşkesle sonlanırken; Hindistan lideri Narendra Modi, operasyonları yalnızca askıya aldıklarını açıkladı.

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan’a yönelik Sindoor Operasyonu’nu yalnızca askıya aldıklarını belirterek, gerek görmeleri durumunda devam edebileceklerinin sinyalini verdi.

“Operasyonlarımızı Sadece Askıya Aldık”
Modi, “Sindoor Operasyonu”nun Hindistan’ın “terörizme karşı yeni politikası” olduğunu belirterek, “Pakistan’a yönelik operasyonlarımızı sadece askıya aldık. Gelecek, onların davranışlarına bağlı olacak” ifadelerini kullandı.

Barış için de tek yolun “Pakistan’ın terör altyapısını dağıtması” olduğunu savunan Modi, “Terör ve müzakereler bir arada olamaz, su ve kan bir arada akamaz” dedi.

Modi ayrıca Hindistan’a yönelik “terör saldırılarına uygun cevap verileceğini ve Hindistan’ın artık hiçbir nükleer şantaja müsamaha göstermeyeceğini” söyledi.

ABD’nin Arabuluculuğunda Ateşkes İlan Edilmişti
Hindistan’ın, 22 Nisan’da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs’ta Pakistan toprakları ve Pakistan’ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı. İki ülke, 10 Mayıs’ta ABD’nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.
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