Hindistan boyun eğmedi, 'Rus petrolüne devam' kararı aldı

Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, yeni gümrük tarifeleri kapsamında Hindistan’ın Rus petrolüne son vermemesi durumunda “ek yaptırımlar” uygulanacağını söylemişti. Cuma günü de gazetecilere, “Hindistan’ın artık Rusya’dan petrol almayacağını duydum. Bu doğruysa iyi bir adım.” demişti.



Ancak bugün konuşan üst düzey iki Hintli yetkili, hükümetin petrol şirketlerine ithalatı azaltmaları yönünde herhangi bir talimat vermediğini belirtti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise Trump’ın tehdidine doğrudan yanıt vermedi ancak “Hindistan-Rusya ilişkilerinin kendi dinamiğine sahip olduğunu” söyledi.



Jaiswal, “İkili ilişkilerimiz üçüncü ülkelerin prizmasından değerlendirilmemelidir. Hindistan ve Rusya arasında köklü ve güvenilir bir ortaklık vardır.” dedi.



Trump, Hindistan yaptırımlara uymadığı takdirde ne tür bir ceza uygulayacağını belirtmedi. Analistler, bu söylemin, iki ülke arasında müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasında pazarlık hamlesi olabileceğini düşünüyor.



Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Hindistan, Rus petrolü ithalatını önemli ölçüde artırdı. Savaş öncesinde toplam ithalatının yüzde 1’inden azını Rusya’dan yapan Hindistan, bugün ithalatının üçte birini Moskova’dan karşılıyor ve Çin’in ardından Rus petrolünün en büyük ikinci alıcısı konumunda.



Başlangıçta bu artış, ABD ve Avrupa tarafından eleştirilmişti. Ancak zamanla, Hindistan’ın petrolü G7 ve AB’nin belirlediği tavan fiyatın altında almasının küresel fiyatları dengelediği ve Moskova’nın gelirlerini sınırladığı savunularak bu yaklaşımın Batı için de kabul edilebilir olduğu görüşü ağırlık kazandı.



Geçtiğimiz yıl ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri, Hindistan’ın bu sistemi kurallara uygun ve faydalı şekilde yürüttüğünü belirtmişti. Dönemin ABD Yeni Delhi Büyükelçisi Eric Garcetti, “Petrolün fiyat sınırlamasıyla satılması politikanın bir parçasıydı ve Hindistan bunu yerine getirdi.” demişti.