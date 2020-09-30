Samanyolu Haber /Sağlık / Hindistan: Çin kaynaklı yeni bir virüs daha keşfettik /30 Eylül 2020 10:08

Hindistan: Çin kaynaklı yeni bir virüs daha keşfettik

Çin’de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 33 milyon 600 binden fazla kişi hasta oldu, 1 milyonun üzerinde kişi de hayatını kaybetti. Salgın henüz kontrol altına alınamazken ve aşı çalışmaları devam ederken, Çin’de yeni bir virüsün daha bulunduğu açıklandı.

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Hindistan, Çin’de yeni bir virüsün bulunduğunu duyurdu ve uyarılarda bulundu. Cat Que Virus olarak bilinen bu virüsün sivrisinekler vasıtasıyla hem insanlara hem de çiftlik hayvanlarına bulaşabildiği ifade ediliyor.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR), Çin'de bulunan Cat Que Virus ile ilgili uyarılarda bulundu.

Virüsün Hindistan genelinde hastalık yayma potansiyeli bulunduğunu belirten Konsey, bu virüsün ateşli hastalıklara, menenjite ve insanlar arasında çocuk beyin iltihabına yol açabildiğine dikkat çekti. Virüs, Çin ve Vietnam'daki Culex adlı sivrisineklerde ve domuzlarda tespit edildi.

Hindistan'daki Ulusal Viroloji Enstitüsü araştırmacıları, çeşitli Hindistan eyaletlerinden alınmış 883 insan serum örneğinden iki tanesinde virüs için antikor buldu. Bu da insanların virüs tarafından enfekte edildiği anlamına geliyor.

Tıbbi araştırma konseyine göre Hindistan'daki sivrisinekler Cat Que Virus'e karşı duyarlı ve bunun ileride halk sağlığı patojeni haline gelebileceği düşünülüyor. Virüsün doğal konakları sivrisinekler olsa da evcilleştirilmiş domuzlar da Cat Que Virus'un ana memeli konağı olarak değerlendiriliyor.
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