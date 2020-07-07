Hindistan’da 10 Günde 147 Kişi yıldırım sebebiyle hayatını kaybetti

Resmi makamların Pazar günü aktardığına göre, Hindistan’ın kuzeyindeki Bihar eyaletinde son 10 günde 147 kişi yıldırım sebebiyle hayatını kaybetti. Yetkililer, iklim değişikliğinin yönlendirdiği olağanüstü hava şartlarının daha fazla görülebileceğini belirterek uyarıyor.





Resmi makamların belirttiğine göre ülkenin bu en fakir eyaletinde, Mart sonundan bu yana yaklaşık 215 kişi (çiftçiler, kırsal bölgelerde çalışanlar ve çobanlar) hayatını kaybetti.









Bihar Afet Yönetim Bakanı Lakşmeşvar Rai, şöyle söylüyor: “Hava durumu uzmanları, bilim insanları ve yetkililerin bana söylediğine göre, iklim değişikliği sebebiyle yükselen sıcaklıklar, artan yıldırım olaylarının ardındaki ana sebep.”





Rai’nin aktardığına göre Cumartesi günü 25 kişi ölmüş.





Hint Meteoroloji Bakanlığı, sonraki 48 saat içerisinde daha fazla yıldırım görülebileceğini söyleyerek uyarıda bulunmuş.









Haziran’dan Eylül’e kadar devam eden yıllık muson mevsimi sırasında meydana gelen yıldırımlar, Hindistan’da epey yaygın görülüyor.





Fakat yitkililer, Bihar’da bu sene kaydedilen rakamların, eyalette son birkaç yıl boyunca görülen yıllık ölümlerin toplam sayısını şimdiden geçtiğini söylüyor. Üstelik muson mevsimi yeni başladığı halde.





Geçen yıl muson dönemi boyunca çakan şimşekler yüzünden 170 kişi ölmüş.









Bihar’da tarım meteoroloji uzmanı olan Abdus Sattar, yıldırım ve gök gürültülerinin atmosferde meydana gelen büyük ölçekli değişkenliklerden kaynaklandığı ve sıcaklık artışları ile aşırı nemin de bu durumu körüklediğini söylüyor.





Devlet yetkilileri, muhtemel yıldırımları tahmin etmeye yardımcı olduğunu söyledikleri bir cep telefonu uygulaması çıkarmış. Fakat pek çok fakir çiftçinin akıllı telefonu bulunmuyor.





Resmi makamlara göre komşu eyalet Uttar Pradeş’te, Nisan ayından beri 200’den fazla kişi yıldırım sebebiyle yaşamını kaybetti.





Ulusal Suç Kayıtları Bürosu’ndaki en son rakamlara göre, Hindistan’da 2018 yılında 2.300’den fazla kişi yıldırım sebebiyle hayatını kaybetti.