Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan’da havada facia! 242 kişilik uçak yerleşim alanına düştü: 290’dan fazla ölü /12 Haziran 2025 22:57

Hindistan’da havada facia! 242 kişilik uçak yerleşim alanına düştü: 290’dan fazla ölü

Ahmedabad Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan 242 yolcuyu taşıyan bir uçak, kalkış sırasında yerleşim alanına çakıldı. Düşen uçaktan sağ kurtulan olmazken uçağın düştüğü yerde de can kaybı ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Polis yetkilileri, olayda 290’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Ahmedabad Havalimanı'ndan İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan 242 yolcuyu taşıyan bir uçak, kalkış sırasında yerleşim alanına çakıldı. Düşen uçaktan sağ kurtulan olmazken uçağın düştüğü yerde de can kaybı ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi. Polis yetkilileri, olayda 290’dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitmek üzere Ahmedabad Havalimanı'ndan havalanan 242 yolcuyu taşıyan bir uçak kalkıştan kısa bir süre sonra yerleşim alanına düştü. Hindistan, İngiltere, Portekiz ve Kanada vatandaşlarının yer aldığı uçakta ve uçağın düştüğü yerleşim yerinde 290’dan fazla kişi yaşamını yitirdi.

Air India'ya ait uçağın 12’si kabin görevlisi olmak üzere 242 kişilik bir ekiple hareket ettiği bildirildi. Yetkililer, uçağın bir konut alanına düştüğünü ve burada sağlık çalışanlarına tahsis edilmiş bir lojmanın da bulunduğunu belirtti. Polis, kazanın meydana geldiği bölgenin yüzde 70 ila 80’inin boşaltıldığını, kalan alanlarda da tahliye çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Air India tarafından yapılan açıklamada, yolcuların 169’unun Hindistan vatandaşı, 53’ünün İngiliz, 7’sinin Portekizli ve 1’inin Kanadalı olduğu ifade edildi. Ahmedabad Emniyet Müdürü, uçakta sağ kurtulan olmadığını belirtti. Kazanın yaşandığı bölgede de ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan’da havada facia! 242 kişilik uçak yerleşim... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:51