Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan’da kimya fabrikasında yangın /23 Ağustos 2020 10:14

Hindistan’da kimya fabrikasında yangın

Hindistan’nın Telangana eyaletinde kimya fabrikasında yangın çıktı.

SHABER3.COM

Hindistan’ın Telangana eyaletine bağlı Dundigal kentinde bulunan kimya fabrikasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile fabrika alev topuna döndü. Yetkililer, 8 itfaiye aracının hızlı bir şekilde olay yerine giderek, yangına müdahale ettiğini aktardı.

İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, fabrikada çok sayıda kimyasal maddenin bulunması nedeni ile yangının çok hızlı büyüdüğü aktarılırken, yangını kontrol altına almanın uzun süreceği ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadı bilinmezken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan dün Hindistan’ın Telangana-Andra Pradeş sınırında bulunan Srisailam hidroelektrik santralinde yangın çıkmış, çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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