Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan’dan S-400’ler atağı: Beş adet birden almak istiyor /07 Ekim 2025 13:59

Hindistan’dan S-400’ler atağı: Beş adet birden almak istiyor

Rusya'dan beş adet S-400 hava savunma sistemi satın almak isteyen Hindistan, temaslarına başladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Hindistan Savunma Bakanlığı yetkilileri bu hafta Rus meslektaşlarıyla bir araya gelerek, Rusya'dan ek beş S-400 hava savunma sistemi satın alınması veya bu sistemlerin ortak üretimi olasılığını görüşecek.

Hindistan Times gazetesinin haberine göre, taraflar ek beş sistemin maliyetini halihazırda mutabakata vardı, ancak belirli bir tutar açıklanmadı. Haberde, "söylentilere" atıfta bulunularak, beş sistemden üçünün doğrudan satın alınmasının, ikisinin ise üretim teknolojisinin transfer edileceği Hindistan merkezli özel şirketler tarafından üretilmesinin planlandığı iddia edildi.

Anlaşmanın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 Aralık'ta Hindistan'ı ziyareti ve Başbakan Narendra Modi ile görüşmesinden önce onaylanması bekleniyor.

Mevcut S-400 Anlaşmasının Durumu

Hindistan ve Rusya, 2018 yılında 5,4 milyar dolar değerinde beş S-400 bataryası satın alınması konusunda anlaşmıştı. Sistemlerin teslimatına 2021'de başlandı ve üç batarya, Çin ve Pakistan sınırına konuşlandırıldı. Kalan iki bataryanın ise 2026 sonuna kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı Air Chief Marshal Amar Preet Singh, geçen Ağustos ayında yaptığı açıklamada, Rus yapımı S-400'lerin ülkenin Pakistan ile olan askeri denkleminde "oyunun kurallarını değiştirdiğini" ifade etmişti.

Bu potansiyel yeni anlaşma, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin devam ettiğini gösteriyor.
