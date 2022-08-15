Hindistan dünyanın gelişmiş 3. büyük ülkesi olmak istiyor

71 yaşındaki Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkesinin Britanya İmparatorluğu'ndan ayrılmasının 75. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, enerji, savunma ve dijital teknolojide yerli üretimi destekleyecek politikalarla 25 yıl içinde gelişmiş bir devlet olmayı hedeflediklerini söyledi.











75. yıldönümü nedeniyle 75 dakikalık bir konuşma yapan Modi, konuşmasında ağırlıklı olarak geleceği gençlerin inşa edeceğini vurguladı.





Dünya Bankası Hindistan'ı alt-orta gelirli ekonomi olarak sınıflandırıyor. Dört seviyeden oluşan sınıflandırmada ülke; kişi başına düşen gayri safi milli hasılası bin 86 ile dört bin 255 dolar arasında değişen ülkelerin yer aldığı üçüncü seviyede bulunuyor.









Yıllık yüzde 7'lik büyüme







Dünyanın en büyük altıncı ekonomisi olan Hindistan aynı zamanda en hızlı büyüyen ekonomiler arasında da görülüyor. Ülkenin Mart 2023'te sona erecek bir yıllık zaman diliminde büyüme oranının yüzde 7'ye ulaşması bekleniyor. Birçok uzman Hindistan ekonomisinin 2050 yılına kadar ABD ve Çin'den sonra dünyanın üçüncü büyük ekonomisi haline gelebileceğini, ancak şu anda 2 bin 100 dolar civarında olan kişi başına düşen gelirin birçok ülkeye kıyasla düşük kalabileceğine dikkat çekiyor. Yaklaşık 1,4 milyar nüfusuyla Hindistan'ın önümüzdeki yıl Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olması bekleniyor.









Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler Hindistan'ı şimdiden Çin'in Asya ve ötesindeki baskın etkisine karşı bir rakip olarak düşünüyor. ABD Başkanı Joe Biden pazar günü Hindistan'ın ulusal gününü kutladı ve ABD ile Hindistan'ın önümüzdeki yıllarda küresel zorlukların üstesinden gelmek için birlikte çalışmaya devam edecek "vazgeçilmez ortaklar" olduğunu kaydetti