Hindistan hem Rusya’dan hem Amreika’dan savaş uçağı alıyor

The Times of India gazetesinin haberine göre, Yeni Delhi yönetimi hem Rus yapımı Su-57 hem de ABD menşeli F-35 savaş uçaklarını satın almayı planlıyor.





Haberde, Hindistan'ın bu avcı uçaklarını 2035 yılına kadar envanterine katmayı hedeflediği belirtildi. Bu hamle, ülkenin uzun vadeli hava kuvvetleri modernizasyon programının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Askeri uzmanlar, Hindistan'ın bu stratejik kararıyla hem Batı hem de Doğu bloklarıyla dengeli ilişkilerini sürdürme niyetini gösterdiğini ifade ediyor.





Military Watch Magazine dergisi daha önce yayınladığı bir analizde, Rusya'nın askeri alandaki güvenilirliğinin Hindistan'ı F-35'ler yerine Su-57'leri tercih etmeye yönlendirebileceğini iddia etmişti. Özellikle Hindistan'ın uzun yıllardır Rus savunma sistemlerini kullanıyor olması ve bu sistemlere aşina olması, Su-57'lerin önemli bir avantaj olarak öne çıkmasına neden oluyor.





Savunma uzmanları, Hindistan'ın nihai kararında teknoloji transferi ve yerli üretim imkanlarının belirleyici olacağını vurguluyor. Hindistan'ın daha önce Rusya ile Su-30MKI'lerin yerel üretimi konusunda başarılı işbirlikleri bulunuyor. ABD'nin ise F-35 programında benzer bir teknoloji paylaşımına ne ölçüde açık olacağı merak konusu.