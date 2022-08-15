Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan ile ilgili yeni iddia /15 Ağustos 2022 19:42

Hindistan ile ilgili yeni iddia

Türkiye'nin de satın aldığı Rus üretimi S-400 hava savunma sisteminin Hindistan yönetimince de tercih edildiği biliniyordu. Yeni Delhi yönetiminin ikinci parti füze sistemini de teslim almaya hazırlandığı iddia edildi.

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Türkiye'nin satın alması sonrasında NATO ile ilişkilerinin gerildiği ve yeni nesil savaş uçağı projesi F-35 sisteminden çıkartıldığı  Rus üretimi S-400 hava savunma sisteminin Hindistan yönetimince de tercih edildiği biliniyordu. Yeni Delhi yönetiminin ikinci parti füze sistemini de teslim almaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Rusya devlet savunma sanayisi şirketi Rosoboronexport CEO'su Aleksandr Miheyev, Moskova'da 21 Ağustos'a kadar sürecek "Armiya" isimli 8. Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nun açılışında konuştu.

Aleksandr Miheyev, S-400 hava savunma sisteminin ikinci partisinin yakın gelecekte Hindistan'a teslim edileceğini belirterek, 2023'ün sonuna kadar beş partinin de sevk edileceğini söyledi.

Miheyev, "Sözleşme başarıyla uygulanıyor. Yakın gelecekte ikinci partiyi tedarik edeceğiz. 2023'ün sonuna kadar beş partiyi de tedarik edeceğiz" dedi.

Miheyev ayrıca, 300'den fazla Hintli askeri uzmanın, Rusya'dan tedarik edilen S-400 hava savunma sistemi için eğitildiğini sözlerine ekledi.
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