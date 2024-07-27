Hindistan’ın arabuluculuk atağı!

Moskova ziyaretinin ardından Kiev’e gitme planını açıklayan Modi yakın zamanda Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmüştü.



Hindistan Parlamentosu'ndan bir kaynağın TASS'a verdiği bilgiye göre, Başbakan Narendra Modi'nin Ukrayna ziyareti planlanıyor. Habere göre, Modi, Moskova ile Kiev arasında arabuluculuk teklif edebilir. Ayrıca Hint basınında çıkan haberlere göre de Modi, Ağustos ayında Ukrayna'yı ziyaret etmeyi planlıyor.



Hindistan’ın Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk teklifinde bulunabileceğine dikkat çekilen haberde, Rusya devlet kurumundan bir kaynak, Modi'nin Ukrayna ziyareti sırasında böyle bir teklifin yapılabileceğini ve bunun ihtimalinin şu anda tartışıldığını söyledi.



TASS, Hindistan'ın "Rusya ile dostane ilişkileri" ve "Ukrayna ile iyi ilişkileri" olduğunu kaydetti. Yeni Delhi'ye her iki taraf da güveniyor. Kaynak, arabuluculuğun her iki tarafın rızasıyla mümkün olduğunu kaydetti.



Narendra Modi, temmuz ayının başlarında Moskova'ya iki günlük bir ziyarette bulundu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmelerde Ukrayna krizi de ele alındı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ziyaretten duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.