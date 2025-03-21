Hindistan’ın en büyük petrol tedarikçisi artık Rusya!









Mart 2024 ile Mart 2025 döneminde Hindistan, günlük ortalama 74 bin varil olmak üzere yaklaşık 3 milyon ton ham petrol ithal etti. Aynı dönemde BAE’nin payı %42’den %23’e, Katar’ın payı ise %21’den %9’a düştü. Diğer ülkelerin toplam payı da %23’ten %9’a geriledi.





Bu hafta Rusya’nın Hindistan’a sattığı petrol, Orta Doğu kaynaklı petrol fiyatlarından ton başına 14-15 dolar daha ucuzdu. Reuters’a konuşan kaynaklar, bu fiyat farkının Hindistanlı alıcılar için cazip olduğunu belirtti.





Hindistan’ın Artan Petrol Talebi





Asya’nın yedinci büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunan Hindistan’da, iç talebin artması ve yeni rafineri tesislerinin tamamlanmasıyla önümüzdeki üç ila dört yıl içinde ithalatın daha da artması bekleniyor.





Hindistan’ın önde gelen petrol şirketlerinden HPCL Mittal Energy Ltd.‘nin (HMEL) başkanı Prabh Das, “Neresi daha ucuzsa oradan alım yapacağız.” diyerek Rusya’dan yapılan alımların süreceğini ifade etti. Kuzey Hindistan’daki bir rafineriden bir kaynak ise düşük kâr marjları nedeniyle uygun fiyatlı Rus petrolünün cazip olduğunu belirtti.





Hindistan’ın İşlenmiş Petrol İhracatı





Hindistan, işlenmiş petrol ürünlerini ağırlıklı olarak Batı ülkelerine ihraç ediyor. Ülkenin rafinerilerinden çıkan yakıtın yaklaşık %13’ü Avrupa Birliği’ne gidiyor. En büyük ithalatçılar arasında Hollanda, Fransa, Romanya, İspanya ve İtalya yer alıyor. Geçtiğimiz yaz, Hindistan Çin’i geride bırakarak Rusya’nın en büyük petrol ithalatçısı olmuştu.