Hindistan-İran-Rusya bir transit hat ile bağlanıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya, özellikle 2022’de Batı ile yaşanan anlaşmazlıklar sonrası, yeni ticaret rotalarına yatırımını artırdı.





Bu koridor, Hindistan’dan İran üzerinden Rusya’ya doğrudan bir transit hattı sağlıyor ve aynı zamanda Süveyş Kanalı’na kıyasla daha kısa bir rota sunarak ekonomik açıdan avantaj sağlama potansiyeline sahip. Kanal, Rusya’nın Baltık Denizi ile Hint Okyanusu arasında doğrudan bir ticaret bağlantısı kurmayı hedefliyor.





Proje için Rusya, stratejik Kuzey-Güney Taşımacılık Koridoru’nun en önemli bölümlerinden olan Volga-Hazar Kanalı’nın modernizasyonuna son iki yılda yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yaptı.





1999’da faaliyete geçen Kuzey-Güney Koridoru, Umman Denizi ve Basra Körfezi’nden Baltık Denizi’ne kadar uzanan alternatif bir ticaret yolu oluşturuyor. Süveyş Kanalı’na göre yarı yarıya daha kısa olması sayesinde, maliyetleri düşürerek konteyner taşımacılığında Rusya için avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.





2027 yılına kadar projenin hazırlanması hedefleniyor





Buna rağmen, Sayıştay’ın denetim raporuna göre kanalın bazı bölgelerindeki su derinliklerinin yetersiz olması, standart dışı limanlar ve tek yönlü geçiş zorunluluğu gibi yapısal sorunlar hala çözülmeyi bekliyor.





Rus yetkililer, 2027 yılına kadar kanalın tam anlamıyla çift yönlü geçişe uygun hale getirilmesi için ek finansman sağlamayı planlıyor.





Bu koridorun Kuzey Deniz Yolu ile entegre edilmesi durumunda, Baltık’tan Hint Okyanusu’na nakliye süresinin 14 güne düşeceği öngörülüyor. Bu tür rotaların, Süveyş Kanalı gibi güzergahlara kıyasla daha ekonomik ve hızlı olması, Rusya’nın bu projeye yatırımını artırmasına neden oluyor. Projeye İran, Hindistan, Azerbaycan ve Türkiye gibi birçok ülke de destek veriyor.