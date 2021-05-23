Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor /23 Mayıs 2021 08:50

Hindistan 'Kara mantar’ salgınını duyurmaya hazırlanıyor

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ağır kayıplar veren Hindistan'da hükümet, 29 eyalette 'kara mantar' salgını ilan etmeleri çağrısında bulundu

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Hindistan'da eyaletlerde 'kara mantar' salgını baş gösterdi. Hükümet, 29 eyallette 'kara mantar' salgını için seferberlik ilan edilmesi çağrısında bulundu. Yetkililer, 'siyah mantar' hastalığının Kovid-19’u tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Sağlık Bakanlığı Ortak Sekreteri Lav Agarwal mukormikoz olarak adlandırılan enfeksiyonu bir salgın olarak tanımlamaya ve şüpheli ya da doğrulanmış vakaların sağlık departmanına bildirilmesini zorunlu hale getirmeye çağırdı.


KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyondur. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanır. Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit edebilir.
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